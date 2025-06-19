明日花綺羅疑勾男愛豆性交 網：追星阿姨好失望

周鶴年（左）被爆和明日花綺羅有發生關係，但男方否認。（翻攝自X，合成圖）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕26歲韓團THE BOYZ前成員周鶴年昨（18）被抖出，5月赴東京疑似買春，對象是前AV女優明日花綺羅，引發社群熱議；不少一路看周鶴年從選秀節目出來，到帥氣男愛豆地位，竟因此事形象大跌，直呼令人失望。

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THE BOYZ近來名聲不保，除了李柱延被爆隊友抽菸吐痰，與女粉絲深夜聯誼，飲酒作樂等，現在又輪到臉蛋帥哥周鶴年出入聲色場所，有網友自認是追星阿姨，直喊：「孩子變成這樣真是不可思議。」

周鶴年（左）被爆和明日花綺羅有發生關係，但男方否認。（翻攝自X，合成圖）

由於周鶴年曾以《PRODUCE 101》第二季知名度飆漲，如今卻誤入歧途，讓不少粉絲內心受創，甚至有人揚言，小心那些常去日本的愛豆行蹤。

至於明日花綺羅的社群同樣被網友灌爆，有粉絲直呼她根本是「男團愛豆剋星」，也有人表示以她等級，看來也是看偶像長相，好奇她是如何答應這場交易。

雖然周鶴年昨深夜手寫信致歉，否認有非法行為，不過事件持續發酵，另有韓媒爆料，ONE HUNDRED一名製作人也涉嫌性交易遭停職，傳出是韓國知名製作人兼歌手MC夢。

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ONE HUNDRED子公司Big Planet Made上週13日證實MC夢被撤去營運工作、辭去理事與總製作人職位，對外公開僅表示「個人因素」，如今對照時間軸，恐怕沾腥也是難以脫身。

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