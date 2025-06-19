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劉雨柔懷孕不想步入婚姻？結婚不該順便喊：我沒差「小孩就姓劉」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，今年1月劉雨柔宣布自己懷孕的喜訊，還替肚子裡的寶寶取了乳名「小花生」。隨著預產期愈來愈近，即將卸貨的她，卻沒有想與男友結婚的想法，關於未來的打算，劉雨柔也曝光自己的真實心聲。

劉雨柔因上一段婚姻，所以沒想過結婚的事。（翻攝自YT）劉雨柔因上一段婚姻，所以沒想過結婚的事。（翻攝自YT）

進入「卸貨倒數期」的劉雨柔近日上節目透露，自己因為上一段婚姻的關係，跟胡凱翔交往期間從未想過要進入結婚的階段，她強調：「更不用說生小孩，因為沒有婚姻的前提之下，你怎麼會想要去生小孩」，再加上劉雨柔因婦科有毛病，被診斷出不孕，所以並沒有想過會懷孕的問題。另外，她也分享，胡凱翔那陣子幾乎都不在台灣，期間兩人只有發生一次關係，沒想到就中了。

劉雨柔覺得結婚跟懷孕是兩件事。（翻攝自YT）劉雨柔覺得結婚跟懷孕是兩件事。（翻攝自YT）

而男方開始變得很想結婚，但劉雨柔認為：「雖然我們是男女朋友的身分懷孕，但我覺得結婚這件事不應該順便，我告訴他，你該做的事情還是要做，該求婚還是得求，你該怎麼樣有儀式感還是得做」。她也強調，結婚跟懷孕是兩件事，就算未來沒結婚「小孩就姓劉啊」，劉雨柔最後坦言，其實從不覺得胡凱翔是可以結婚的對象，好在近期開始有越來越多的轉變，讓她覺得似乎可以步入婚姻。

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