曾之喬出門買咖啡被認出 杯上手繪圖超驚喜

曾之喬（右）與辰亦儒低調結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星曾之喬與辰亦儒結婚5年才低調在社群網站宣布產子，覺得驚喜的粉絲也紛紛獻上祝福。日前曾之喬出門買咖啡，被店員認了出來，特別在杯子上親手畫了小插圖，讓曾之喬覺得超驚喜。

曾之喬開心秀出店員巧手畫給她的小插圖。（翻攝自IG）

曾之喬把這段暖心的小插曲放在限時動態上，隨興紮起的頭髮，看得出她並沒有特別偽裝，戴著圓框墨鏡出門的她，穿著印花白色服裝，妝容簡單，看起來精神奕奕。

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點咖啡的店員認出曾之喬之後，在泡咖啡的兩分鐘內，趕緊在杯子上畫了小插圖，還寫著「HELLO喬」，曾之喬又驚又喜，還大誇店員很有才華。

曾之喬不急著生二胎，抱持「隨緣」態度。（翻攝自IG）

曾之喬日前透露兒子的小名是「甜蜜」，產後雖然偶爾會和辰亦儒在育兒方式上有不同看法，也曾帶來些摩擦，不過，最後兩人仍透過溝通達成共識。忙著帶孩子的曾之喬會趁勝追擊再生一個嗎？曾之喬笑著說，二胎計畫就隨緣吧。

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