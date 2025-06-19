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日「網球王子」爆偷吃！不甩正宮幽會模特兒 身分「竟是福原愛前男友」

日本網球名將錦織圭被爆出有婚外情。（翻攝自IG）日本網球名將錦織圭被爆出有婚外情。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲日本網球名將錦織圭，因陽光的形象有著「真人版網球王子」的封號，他於2020年12月和模特兒觀月亞子登記結婚，並於2022年補辦婚禮，當時曾因雙親對觀月亞子看不順眼，兩人感情不順遂。怎料，錦織圭在婚禮前卻遭爆與模特兒大口小豆（大口あづ記）有婚外情，近日，更被媒體直擊兩人幽會，甚至還戴上帽子隱藏身分，然而，在外界被形容是「網壇圈內皆知的秘密」。

錦織圭曾和日本女子桌球名將福原愛交往。（翻攝自微博）錦織圭曾和日本女子桌球名將福原愛交往。（翻攝自微博）

根據日本媒體《週刊文春》報導，錦織圭2022年12月到夏威夷比賽時，主動追求大口小豆，兩人就順勢交往，當時錦織圭早已與觀月亞子登記結婚。然而，大口小豆也遭爆在2023年時還有其他戀人，對方曾拿出親密合照及聊天紀錄和錦織圭對質。如今，錦織圭和大豆小口近日被直擊偷偷約會，用餐後返回女方租屋處。

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事實上，錦織圭情史非常豐富，他曾和日本女子桌球名將福原愛交往，有桌球界人士指出，某次餐會上福原愛在酒意微醺地狀態下，自曝奪走錦織圭的第一次，不過，外傳因錦織圭太過花心，最後只能以分手收場。

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