晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

秀英被「台灣感性」打動！狂推孔明來台：浪漫又有韻味

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《拜託戒酒吧》昨晚圓滿完結落幕，男女主角秀英、孔明跨海向台灣觀眾問候，秀英突然化身台灣觀光大使，不但大讚台灣咖啡好喝，氣氛好也很有情調，講得孔明也想來台灣了。

秀英（左）為宣傳《拜託戒酒吧》與孔明一同受訪，俏皮比出愛心。（friDay影音提供）秀英（左）為宣傳《拜託戒酒吧》與孔明一同受訪，俏皮比出愛心。（friDay影音提供）

由少女時代秀英搭檔孔明演出的《拜託戒酒吧》，劇情描述出身於酒鬼家庭，被稱為「比男人還會喝的女人」的菁英汽車維修師，人生陷入僵局從首爾重返家鄉，在與討厭酒且成為醫師的初戀重逢後，一起挑戰人生第一次戒酒並療癒彼此的故事。劇中不僅具體反映出韓國的飲酒文化與隨之而來的社會問題，也包含了各世代人的情感、生活寫照，開播之後收視一路平穩，是近期少見動人卻不會逼哭觀眾的溫馨小品。

秀英、孔明跨海受訪，被問到「推薦的下酒菜是什麼」時，秀英笑著表示：「我覺得沒有比洋芋片更適合配啤酒的了，我曾經因為這個組合變胖很多，都是《拜託戒酒吧》害我變成這樣的。」

《拜託戒酒吧》秀英（左）、孔明。（friDay影音提供）《拜託戒酒吧》秀英（左）、孔明。（friDay影音提供）

孔明則透露自己超愛吃下酒菜，愛吃到被朋友說是「下酒菜殺手」，「我不會一直喝酒，但是會吃很多下酒菜，通常喝啤酒或燒啤時，都是配有點辣辣的下酒菜，辣炒年糕或肥腸」，且似乎想起美食就不禁想吃而喊著「好好吃喔」，讓秀英笑著幫忙「翻譯」說：「他的意思是現在肚子餓了」互動逗趣又可愛。

首次搭檔的兩人在談到「對方的反轉魅力」時，秀英透露孔明從小就有學跆拳道，所以劇中他的武打橋段看起來真的非常帥氣，「雖然我早就知道孔明很擅長運動，但是跟他這種無害又開朗的形象不同，是他的反轉魅力，讓我有了下次想見到孔明拍動作戲的想法。」

孔明在《拜託戒酒吧》中的動作戲令人印象深刻。（friDay影音提供）孔明在《拜託戒酒吧》中的動作戲令人印象深刻。（friDay影音提供）

孔明則表示本來以為秀英和這次飾演的角色很像，但在拍攝現場發現「有著讓人想保護她、擁抱她的那種女性魅力」，秀英聽了不禁笑道：「有這種東西嗎？」、「我好像第一次聽說耶」，可愛的互動彷彿劇中情侶真實重現。

由於本劇是以戒酒為主題，不禁也令人好奇兩人「有戒過某種東西嗎？」，秀英坦言自己戒過很多東西，目前也都努力實踐中，並透露之後想要戒掉「喝湯」，孔明聽了不敢置信瞪大眼睛滿頭問號。不過兩人都同意對於韓國全民都愛喝的咖啡要有所節制，秀英目前是12點之後不喝咖啡，「所以最近算是睡得比較好」，孔明則是近期想喝咖啡時，會以低咖啡因的飲料替代。

秀英在《拜託戒酒吧》中飾演汽車維修師。（friDay影音提供）秀英在《拜託戒酒吧》中飾演汽車維修師。（friDay影音提供）

身為少女時代成員的秀英出道至今已多次造訪台灣，當被問到「對台灣的印象」時她開心地說：「台灣非常浪漫、韻味十足，真的到處都有好玩的地方」，雖然剛剛才說要戒掉咖啡，但還是忍不住大讚「台灣的咖啡非常好喝」。

她向孔明推薦：「真的有很多可以觀光的地方，夜市也有很多吃的東西，很多攤販會出來賣好吃的東西，非常浪漫，氣氛很好很有情調」，還分享曾和工作人員一起去喝現場調的雞尾酒，「我覺得很有趣、印象很深刻」，孔明聽得眼睛一亮，立刻回覆：「我們要一起去台灣宣傳這部劇」，想藉由工作大飽口福的心思逗得秀英哈哈大笑。

《拜託戒酒吧》已全套完整於friDay影音上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中