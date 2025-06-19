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娛樂 日韓

NHK大河劇女星藤村志保肺炎過世 享壽86歲

日本資深演員藤村志保過世，享壽86歲。（翻攝自X）日本資深演員藤村志保過世，享壽86歲。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在NHK大河劇《太閣記》、《三姊妹》當中演出的日本資深女星藤村志保，傳出因肺炎過世消息，享壽86歲。

活躍於古裝電影與電視劇的藤村志保，本名為靜永操，她所屬經紀公司今（19）宣布了她的死訊，並透露她於6月12日即因肺炎過世，享壽86歲。其葬禮依照亡者遺願，低調進行，僅親近的親屬參與。

藤村志保長期受到壓迫性骨折影響，並長期接受治療。（翻攝自X）藤村志保長期受到壓迫性骨折影響，並長期接受治療。（翻攝自X）

經紀公司表示，藤村志保長期受到壓迫性骨折影響，並長期接受治療。家屬向各界關注致上最深切的謝意，並感謝大家多年來的支持。

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1965年，藤村志保在NHK《太閣記》飾演男主角豐臣秀吉的正室妻子「寧寧」一角，這也是是藤村志保的人生中第一次參加大河劇演出。之後，她就成為大河劇當中聲望極高的演員。藤村志保共參演《風林火山》等7部大河劇，直到2014年，她擔任了《軍官師兵衛》旁白，但受到脊椎壓迫性骨折所苦，於第6集離開劇組。

藤村志保是日本有名的歷史電影／電視明星。（翻攝自X）藤村志保是日本有名的歷史電影／電視明星。（翻攝自X）

藤村志保1957年高中畢業之後，至女子大學文學部旁聽，當時她就以花柳派藝名「花柳玲」開始進行日本舞蹈教學。1960年，藤村志保計畫前往美國繼續研讀戲劇，沒想到哥哥卻罹患胃癌去世，讓她放棄出國夢想。

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退出擔任大河劇演員的藤村志保，於1985年根據自己對器官移植的研究創作《超越腦死》紀錄片，並榮獲第六屆讀賣女性人類紀錄片獎。除此之外，她也曾獲得1998年每日電影獎田中絹代獎和川崎市文化獎、2007年NHK放送文化獎，以及2012年文化廳長官獎。

她1970年9月與丈夫靜永淳一結婚，夫妻感情恩愛無比。

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