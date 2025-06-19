晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy經紀人否認賣淘寶貨賺價差 承諾下架動物皮草商品

Andy經紀人否認賣淘寶貨賺價差 承諾下架動物皮草商品Andy老師也曾在影片中推薦經紀人李郁涵創立的品牌LEMUSÉE。（圖翻攝自Andy老師YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Andy經紀人李郁涵創立的品牌LEMUSÉE今爆出爭議，除了商品與淘寶貨極雷同，其中價差最高還差了21倍等，網站竟還販售真狐狸毛、兔毛皮草，與標榜的「永續環保」理念背道而馳。 對此，李郁涵稍早也發出聲明，除了否認商品不是淘寶或之外，也承諾會下架所有涉及動物皮草的商品。

LEMUSÉE 品牌正式聲明：

首先，誠摯感謝各界對 LEMUSÉE 的關注與指教。

LEMUSÉE 全系列商品皆由創辦人李郁涵，親自參與品牌理念規劃與設計，並把關商品挑選與監製。品牌採行全球採購策略，與專業製造商密切合作，每一件商品皆為 LEMUSÉE 專屬選品，絕非如媒體所述之淘寶貨源。

我們始終堅持高標準的品質要求，從真材實料之材質選用、品質檢驗到精緻禮盒包裝出貨，每一道流程均由內部團隊嚴格控管，確保商品穩定、安全，並呈現應有的設計質感與品牌價值。

在顧客服務上，LEMUSÉE 提供真人線上客服支援，即時處理顧客在使用商品期間的任何問題，同時提供免退換運費政策，致力打造兼具信任與便利的消費體驗。

因此，針對報導中所述驚人價差一說，與品牌實際營運成本與結構顯有落差，特此澄清。

有關近期社會關注的動物皮草商品議題，LEMUSÉE 深切理解大眾對動保倫理的重視，並即刻全面下架所有涉及動物皮草的商品，作為內部檢討與調整的起點。我們亦將持續深入了解相關議題，並以實際行動回應社會期待，為推動更具良善價值的消費文化盡一份責任。

未來，LEMUSÉE 將以此為轉捩點，全面強化對永續友善材質的投入，並優先考量不涉及動物福利之設計與選品方向。我們將以更高標準、持續推動企業社會責任，讓美感與良善同行，風格與責任並進。

再次感謝社會各界對 LEMUSÉE 的指教與鞭策，我們會持續以謙卑之姿、嚴謹之態，穩健前行。

LEMUSÉE 創辦人 李郁涵 敬上

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中