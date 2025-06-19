Andy經紀人否認賣淘寶貨賺價差 承諾下架動物皮草商品

Andy老師也曾在影片中推薦經紀人李郁涵創立的品牌LEMUSÉE。（圖翻攝自Andy老師YT）



〔記者侯家瑜／台北報導〕Andy經紀人李郁涵創立的品牌LEMUSÉE今爆出爭議，除了商品與淘寶貨極雷同，其中價差最高還差了21倍等，網站竟還販售真狐狸毛、兔毛皮草，與標榜的「永續環保」理念背道而馳。 對此，李郁涵稍早也發出聲明，除了否認商品不是淘寶或之外，也承諾會下架所有涉及動物皮草的商品。

LEMUSÉE 品牌正式聲明：

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首先，誠摯感謝各界對 LEMUSÉE 的關注與指教。

LEMUSÉE 全系列商品皆由創辦人李郁涵，親自參與品牌理念規劃與設計，並把關商品挑選與監製。品牌採行全球採購策略，與專業製造商密切合作，每一件商品皆為 LEMUSÉE 專屬選品，絕非如媒體所述之淘寶貨源。

我們始終堅持高標準的品質要求，從真材實料之材質選用、品質檢驗到精緻禮盒包裝出貨，每一道流程均由內部團隊嚴格控管，確保商品穩定、安全，並呈現應有的設計質感與品牌價值。

在顧客服務上，LEMUSÉE 提供真人線上客服支援，即時處理顧客在使用商品期間的任何問題，同時提供免退換運費政策，致力打造兼具信任與便利的消費體驗。

因此，針對報導中所述驚人價差一說，與品牌實際營運成本與結構顯有落差，特此澄清。

有關近期社會關注的動物皮草商品議題，LEMUSÉE 深切理解大眾對動保倫理的重視，並即刻全面下架所有涉及動物皮草的商品，作為內部檢討與調整的起點。我們亦將持續深入了解相關議題，並以實際行動回應社會期待，為推動更具良善價值的消費文化盡一份責任。

未來，LEMUSÉE 將以此為轉捩點，全面強化對永續友善材質的投入，並優先考量不涉及動物福利之設計與選品方向。我們將以更高標準、持續推動企業社會責任，讓美感與良善同行，風格與責任並進。

再次感謝社會各界對 LEMUSÉE 的指教與鞭策，我們會持續以謙卑之姿、嚴謹之態，穩健前行。

LEMUSÉE 創辦人 李郁涵 敬上

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