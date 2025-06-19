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娛樂 音樂

遭爆6億房產分配不給丁柔安 胡瓜露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜近來話題不斷，傳出他將財產分配好給女兒小禎及兒子「安安」胡釋安，唯獨沒有給身兼經紀人的老婆丁柔安；對此，胡瓜稍早現身寶吉祥演唱會的記者會，受訪無奈表示：「我那麼年輕幹嘛安排，在詛咒我喔。」更笑稱不會提告、沒有動怒，「告人告不完，人家又沒有問候你媽媽。」

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胡瓜6億房產傳已分配 「名單沒丁柔安」她5字回應了

胡瓜（左二）露面受訪，心情看來非常淡定。（記者陽昕翰攝）胡瓜（左二）露面受訪，心情看來非常淡定。（記者陽昕翰攝）

據悉胡瓜名下房產共有6戶，光是信義、大直、士林等市值就高達6億以上，卻傳出他把信義區的房產給了兒女一人一戶，還替子女買了高額保單，獨缺丁柔安沒份。

胡瓜笑看爆料新聞，與賴慧如有說有笑。（記者陽昕翰攝）胡瓜笑看爆料新聞，與賴慧如有說有笑。（記者陽昕翰攝）

胡瓜稍早與賴慧如、陳怡婷、曾瑋中一起現身，他笑說根本不知道身上有多少的財產；至於老婆丁柔安沒有露面，對此他解釋：「我工作她為什麼要來。」透露丁柔安看到財產分配的新聞，就只有哈哈大笑，其實並不介意。

賴慧如也爆料，66歲的胡瓜才剛領到敬老卡，她私下也常看到胡瓜跟丁柔安放閃，包括都穿情侶裝，感情非常甜蜜。

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