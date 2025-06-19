38歲日星腦幹梗塞病逝 生前貼文疑洩身體徵兆

日諧星卓也努力勝利因腦幹梗塞於14日病逝，享年38歲。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名諧星卓也努力勝利（本名：加我卓也）驚傳因腦幹梗塞，已於14日病逝，享年38歲，經紀公司於今（19）日公開發布訃聞，消息震驚娛樂圈。

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卓也努力勝利生前與諧星噴射（本名：石川晴路）組成搞笑團體「四天王」，活躍各大綜藝節目，3年前才在搞笑大賽中獲得冠軍，如今竟驟然離世，令人唏噓不已。今（19）日卓也努力勝利的經紀公司發布訃聞，並對外表示其葬禮已經圓滿結束。

卓也努力勝利曾在3月24日曬出左眼微血管破裂、眼眶泛紅的照片，引粉絲擔憂。（翻攝自X）

卓也努力勝利在社群上相當活躍，幾乎每天都更新表演資訊，直至6月8日都還有發文，其中值得注意的是，卓也努力勝利曾在3月24日曬出左眼微血管破裂、眼眶泛紅的照片，當時他無奈表示「左眼狀態有點不佳」，當時令眾多粉絲都很擔憂他的健康狀態，未料才不到3個月卓也努力勝利就離世了。

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