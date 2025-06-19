日本高中「射箭8強選手」下海拍AV！穿弓道服超頂身材喊：我想做X

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名成人片商「E-Body」預定7月18日推出一位新人AV女優「淺風唯」，這位女優不僅有著165公分的身材，更有頂級豐滿上圍，而她也不是一位普通的女生，高中時期曾進入日本全國高中弓道大賽的前八強，超強專注力及穩定性，也是她極大的特色。

淺風唯曾是日本全國高中弓道大賽的前八強。（翻攝自X/PLAY NO.1）

AV達人一劍浣春秋近日在《PLAY NO.1》發文表示，淺風唯長期學習弓道，造就她有著極高的專注力與對完美的追求，同時也反映在演出態度上，「因為淺風唯是射箭的，為了在比賽中拿到最好成績不脫靶，所以她做什麼都會集中注意力並追求完美，也就是說這人很有『態度』的，事情不會隨便做做，要爽就要爽到骨子裡」。一劍浣春秋也推測，淺風唯的出道作品，極有可能融入弓道的背景，讓淺風唯穿上射箭服，吸引觀眾眼球。

新人AV女優「淺風唯」將於7月推出出道作。（翻攝自X/PLAY NO.1）

不過，由於E-Body向來以「封面殺手和整型怪物」聞名，一劍浣春秋表示，這次會放寬標準去觀察評論，他坦言，自己並不認為淺風唯長相差，至於身材，一劍浣春秋透露：「影片看下來我對她印象蠻好的」。而淺風唯轉戰AV界的理由，E-Body透露，她從前專注於射箭，幾乎沒有性經驗，直到20歲，需求變強烈，對成人性愛感興趣，「弓道已經足夠好了，我想做愛」。

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