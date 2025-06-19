九孔錄影衰事連連 女星遭暗算「失聲送醫」

〔記者林欣穎／台北報導〕九孔、張瓊姿、蔡尚樺、連晨翔拍攝東森實境節目《花甲少年趣旅行》，本週六（21日）晚間8點將播出全新「桃竹之旅」。沒想到，這趟旅程根本是九孔的「衰運大爆發」，他先是難得下廚，結果特製的涼拌九孔醬汁卻疑似「暗算」張瓊姿，害她隔天喉嚨不適、緊急送醫吞藥治療。接著又在遊戲中落水、摔跤，狼狽哀嚎：「我的腳腫起來了，快要廢了啦！」

《花甲》全新組合九孔、張瓊姿、蔡尚樺、連晨翔前往桃竹之旅。（東森綜合台提供）

旅程第一天由九孔帶隊，首站是到小籠包店，回味他兒時在父親包子店幫忙的記憶，「小時候每天早上五點就要起床，幫忙切菜備料，放學還要陪他在市場擺攤，當時覺得很沒面子。但現在想想，當時的自己很不應該，爸爸也是很辛苦地賺錢養大我們。」談到與桃園的淵源，蔡尚樺則爆料：「我乾爹是桃園人，而且是位中將指揮官。」這句話卻意外讓九孔自爆曾就讀空軍軍官學校，但卻因為「把飛機撞毀了」而被退學的黑歷史。

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九孔苦笑表示：「當時長官覺得我對飛行的信心超過能力。我在飛行的降落途中，突然聽到『砰』一聲巨響，才發現飛機輪子插在機翼上。」他難過地說，當時他直接哭了出來，長官還安慰他：「九孔啊，你別再飛了，你一定是個好卡車司機。」但他現在連自己的車都開到火燒車！

九孔特製「鎖喉醬」暗算張瓊姿，害女神失聲送醫。（東森綜合台提供）

為了雪恥，九孔決定親自下廚，展現拿手好菜「涼拌九孔」，並特製清爽醬汁。卻在辣醬比例上失手，讓張瓊姿吃完後，聲音立刻變得沙啞，甚至隔天嚴重到必須送醫治療！九孔也搞笑表示：「我其實就是忌妒姿姿的美貌和節目表現啦，希望她中途退出，這樣我就能獨佔C位了。」張瓊姿趕緊解釋：「我那天下午就覺得喉嚨不太舒服，想說可能是太累了，又吹到風，才會這樣啦。」一旁的蔡尚樺則笑虧：「姿姿姐根本是被孔哥的『九孔鎖喉醬』給毒啞了。」

除了衰事連連，九孔在挑戰SUP立槳水上活動時，為了奪旗，更是奮不顧身地摔進水裡。蔡尚樺笑說，九孔落水飛撲的畫面實在太經典，她一定要重播一百次。九孔哀怨表示：「現在做節目有水上的競賽，還要衝刺奪旗，我以為跳出去拔旗會很帥，結果卻直接翻到水裡面，骨頭都要散了。」就連在體驗棒球競賽時，他也整個人在地上打滾好幾圈，狼狽大喊：「我腳快要廢了啦，直接腫起來了。」

九孔玩SUP立槳水上活動，奮力奪旗卻慘落水。（東森綜合台提供）

由於張瓊姿的老公是「東方特快車」郭泰源，也讓她成為眾人稱羨的對象。近期宣布結婚喜訊的連晨翔，更把握機會向張瓊姿請教求婚建議，「像泰源哥這麼硬派的男生，會怎麼求婚啊？」張瓊姿笑說，這一切都要歸功於記者，「每次我老公被記者問到何時訂婚，他就會開始思考，然後說『明年吧』結果就真的在明年訂婚了！記者又問何時結婚？他也立刻回覆『明年就結婚吧』，根本都是被記者逼婚的！」

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