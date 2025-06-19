阿沁砸7位數「新北陰森地」取景 一喊卡皮皮挫衝回車上

〔記者傅茗渝／台北報導〕歌手阿沁與夏娜推出的全新對唱單曲《見你一面》，MV日前於翡翠灣及神秘感十足的三芝飛碟屋正式開拍。請來九日影業導演黃旭民親自執導，動用空拍機與超過750萬台幣的電影級拍攝設備，以電影規格打造這支視覺與情感兼具的史詩級MV。

《見你一面》講述一段關於生離死別的戀人情懷，導演透過自然景致與超現實場景的融合，營造出一種唯美又令人心碎的氛圍。MV中不僅有動人情節，更充滿視覺張力，象徵跨越時空的深情牽絆。

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阿沁新MV選定三芝飛碟屋拍攝。（九日影業提供）

兩人在拍攝現場也有不少趣事。得知MV取景有詛咒傳說的三芝，夏娜笑說：「三芝飛碟屋一點都不可怕，因為我超愛看鬼片，其實還想挑戰鬼片女主角！」甚至在空檔與大家分享她飼養寵物蜘蛛的趣事，讓全場驚呼連連。反觀平常給人沉穩印象的阿沁，卻因為凌晨拍攝和特殊場景，頻頻「皮皮剉」，一喊卡就衝回車上，笑翻全場。夏娜也打趣說：「沁哥看起來高大又是哥哥的感覺，但其實有點膽小；我看起來溫柔婉約，其實是一個非常獨立自主的女孩！」

值得一提的是，這支MV從凌晨拍到傍晚，接著立刻轉場拍攝單曲封面，夏娜整整36小時未闔眼，展現超高敬業精神。阿沁也表示：「這次與夏娜的合作非常愉快，《見你一面》是我們非常用心創作的一首歌，希望在今年暑假正式推出，讓更多人聽見這段真摯的旋律。」

歌手阿沁與夏娜推出全新對唱單曲《見你一面》。（九日影業提供）

阿沁表示，《見你一面》也同步推出「Goodnight 見你一面～情歌歌唱大賽」，冠軍將有機會與阿沁、夏娜同台演出，並獲得阿沁量身打造的出道單曲與MV製作機會！

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