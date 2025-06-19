謝承均升格當爹！正妹女兒一喊爸 怒回：閉嘴啦

黃少祺（左起）、陳珮騏和謝承均今出席《百味人生》開鏡儀式。（三立提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕謝承均、黃少祺、陳珮騏、王樂妍、王振復等人今出席三立新八點檔《百味人生》開鏡儀式，陳珮騏與謝承均休息一年後再度合體。謝承均這回度假歸來，再披戰袍，他一登場就已是有個年紀不小的女兒林萱瑜。黃少祺打趣說「當爸」已經是「不歸路」，謝承均也笑說：「我永遠都是25歲啦！」雖然戲中是父女，但他透露與林萱瑜私下是好朋友，這回演父女也算是新挑戰，更難界定角色究竟是正派還是反派。他笑說：「萱瑜現在一看到我就叫爸，我都開玩笑叫她閉嘴，說我不會輕易接受這個現實！」

陳珮騏飾演一位自幼受母親嚴格栽培、誤以為備受關愛的女性角色，然而實際上，她只是母親為了家族利益所操控的棋子，所有資源與成果最終都歸於哥哥。談起這次的挑戰，陳珮騏直言：「這角色真的很難演！但這也是我熱愛演出台八劇的原因！」她坦言過去曾經覺得拍八點檔非常辛苦，但從上一檔作品起，忽然「領悟」自己其實對台八充滿熱愛。每天的拍攝都是挑戰，雖累卻讓她興奮不已。

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陳珮騏補充說，這次劇中每個角色都非常血淋淋、貼近現實，正好呼應劇名《百味人生》。她也欣慰地說：「現在大家都能演符合自己年齡的角色，不用硬裝可愛、硬去醫美，演起來舒服多了。再也不用擔心觀眾罵『幾歲了還演少女』！」

《百味人生》今開鏡，現場星光熠熠，主演群都出席。（三立提供）



而黃少祺連續接演兩檔台八劇，飾演江國賓的長子，他笑說與江國賓私下互動不少，過去常演對立角色，這次改演父子讓他覺得特別新鮮。他說：「以前對戲時，國賓哥眼神、語氣都超有氣勢，真的會讓人怕。」而這回改走父子情路線，是否轉為溫情風格，也讓人期待。

談及拍攝《願望》時期，他笑說那段時間為維持好體態總是克制飲食，「每次都在喊『好想吃美食喔！』」如今拍完戲，終於可以大吃一頓，等下一檔作品開始時再來認真減肥。

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