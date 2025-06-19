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娛樂 電視

金曲36變聲音工廠！林美秀魏如萱化身「職人魂」 揭開音樂幕後

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎釋出全新形象短片，以「工業職人」為主題，將音樂產業比喻為一座龐大的聲音工廠，描繪每位創作者如螺絲釘般默默耕耘。影片由金曲歌王蕭煌奇擔任旁白，以「聲音無虛華，是腳踏實地」一語，道出音樂職人的精神。台語旁白更特別邀請資深作詞人武雄協助語音校正，展現對語境的重視。

魏如萱。（台視提供）魏如萱。（台視提供）

短片邀來多位入圍者共同演出，包括首次發行台語專輯便入圍「最佳台語女歌手」的林美秀，她飾演「監工師傅」，展現影后級表現；魏如萱則成為修車店老闆，形容音樂人就像珍珠與螺絲，雖小卻不可或缺。今年第四度角逐「最佳樂團獎」的TRASH化身焊接團隊，將在工作室中打磨作品的過程，比喻為搖滾樂最「工人」的一面。

米莎。（台視提供）米莎。（台視提供）

林美秀。（台視提供）林美秀。（台視提供）

樂團「恐龍的皮」飾演輪胎技師，幽默自稱是音樂圈的恐龍，用快樂能量替世界增添色彩；饒舌歌手呂士軒扮演烤漆工，形容自己是播種的職人，用音樂播下想法的種子；而「客語歌后」米莎則是切割工，坦言過去想成為創造機械的大工程師，如今甘願成為一顆小螺絲，穩穩扛起自己的角色。

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