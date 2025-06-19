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娛樂 最新消息

Andy、家寧鬧翻後首同框！出庭對峙畫面「零互動超尷尬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」鬧出財務與家族糾紛風波，經營者之一的「Andy老師」控訴前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅，新北地檢署已正式介入偵辦，並於昨（18日）傳召雙方出庭，這也是2人反目後首度「法庭同框」，現場氣氛尷尬緊繃、零交集互動如同「最熟悉的陌生人」。

本案源自Andy長期追查收益帳目卻屢遭推託，他指控張家寧母親未交出完整帳目、甚至設公司規避稅務。新北檢於4月突襲搜查張家寧母親經營的「群海娛樂」，將她列為被告，全家涉及逃稅金額驚傳超過1億新台幣。檢方事後傳喚全家人作供，4人分別交保，張母與張妹遭限制出境出海，引發社群輿論譁然。

Andy、家寧反目後昨日首度在法庭同框，雙方全程零互動，現場氣氛凝結尷尬。（組合照，翻攝自IG、臉書）Andy、家寧反目後昨日首度在法庭同框，雙方全程零互動，現場氣氛凝結尷尬。（組合照，翻攝自IG、臉書）

直至昨日，2人同時現身新北地檢，一前一後在律師陪同下進入偵查庭，家寧先行報到並在走廊就座，Andy則刻意保持距離，背對站立等候，雙方未有眼神交流，如同「最熟悉的陌生人」。儘管氣氛尷尬，Andy面對媒體依舊親切致意，笑著說「謝謝大家關心」，不過談及家寧時卻不願多提，僅低調表示「沒關係！」

相較之下，家寧面對媒體明顯手足無措，同時表示「目前偵查內容不公開...」當被問及近況，家寧則透露「最近就是從生活中，然後就發現一點一滴的感動。」然而，面對追問是「什麼樣的感動？」卻突然說不出口。最後問她「是否對Andy有話想說？」家寧更一度語塞，爾後才緩緩道出「就是……呃謝謝，辛苦大家了！」語畢便離開現場。

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