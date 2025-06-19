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董至成爆張菲難搞！遲到4小時先吃麵 還嫌腳本難笑「叫狗先看」

綜藝天王張菲。（資料照）綜藝天王張菲。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕73歲綜藝大哥張菲出道超過40年，主持過多檔經典節目被觀眾熟知，自2018年《綜藝菲常讚》節目收攤後便淡出螢光幕前，過著閒雲野鶴的生活。怎料，男星董至成日前上節目爆料，張菲過往以難搞出名，曾錄影遲到還嫌腳本不好笑，從中午拖到晚上才開始錄影。

董至成爆料張菲難搞行徑。（翻攝自YT）董至成爆料張菲難搞行徑。（翻攝自YT）

董至成日前上節目《同學來了》透露，一般錄影通告都是早上11點進電視台進行梳化，「結果張菲他老人家，下午3點才來」，而且到現場後也沒有馬上開錄，反而說了一句「中午睡得晚了一點，沒有吃飯，我去外面吃個麵就回來」，之後就帶著司機、保鑣、隨扈等一大群人馬去附近吃牛肉麵，直到5點多才返回攝影棚。

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董至成表示，張菲回電視台後依舊沒有要馬上開錄，而是看完腳本後問工作人員，「這個腳本你覺得好笑嗎？」要求對方重新修改，還直言「因為我看了沒有感覺，你寫完之後先拿給狗看，如果狗看了會笑的話，你再拿給我看」，最終開始錄影已經是晚上8點半的事。董至成還補充，後來實際錄製的內容，與原先被要求修改的腳本一模一樣，「他老人家一個字也沒改，就照這個演吧。」

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