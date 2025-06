驚喜！五月天英國重磅合體告五人 私密畫面曝光全都露

告五人與石頭、瑪莎在英國錄製新歌。(相信音樂提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕告五人推出錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record|告五人:就像那些要命的傻瓜On the Road》再掀高潮,最新一集重磅公開暌違2年的全新創作專輯名稱《我們就像那些要命的傻瓜》,首度曝光與五月天石頭、瑪莎共同錄製的新歌的片段。

告五人攜手五月天合作新歌《快樂的事記不起》,90秒合作的精彩花絮搶先釋出,震撼力十足。這首英倫city pop節奏與「悲歌歡唱」氣氛的作品,以拍手、吶喊的律動詮釋快樂與遺憾交錯的情緒,錄音現場氣氛熱烈到不行,讓觀眾不只聽見音樂,更看見創作過程中最真實、最瘋狂的一面。

五月天、告五人驚喜合作新歌。(相信音樂提供)

只見在錄音現場熱鬧非凡,雲安與瑪莎、石頭一起左右搖擺、歡樂拍手,甚至大聲吶喊「Hey!」氣氛high到像是一場派對,歡笑聲與節奏聲交織,感染整個錄音室。

對於這樣「邊錄邊玩」的創作能量,瑪莎覺得非常有趣,他形容:「每一團做音樂的方式,真的滿不一樣的,在那個空間裡面,把原本準備好的東西錄製完成。告五人不只是這樣而已,他們會去感受錄音室給他們什麼回饋,真的在享受玩音樂的樂趣!」

石頭也對告五人的音樂能量大力讚賞,他說:「我覺得他們從一開始,在他們音樂裡面聽得到企圖心,就是他們想要用他們這個世代、新的旋律、新的文字書寫的方式,來詮釋他們自己。」

