驚喜！五月天英國重磅合體告五人 私密畫面曝光全都露

告五人與石頭、瑪莎在英國錄製新歌。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人推出錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record｜告五人：就像那些要命的傻瓜On the Road》再掀高潮，最新一集重磅公開暌違2年的全新創作專輯名稱《我們就像那些要命的傻瓜》，首度曝光與五月天石頭、瑪莎共同錄製的新歌的片段。

告五人攜手五月天合作新歌《快樂的事記不起》，90秒合作的精彩花絮搶先釋出，震撼力十足。這首英倫city pop節奏與「悲歌歡唱」氣氛的作品，以拍手、吶喊的律動詮釋快樂與遺憾交錯的情緒，錄音現場氣氛熱烈到不行，讓觀眾不只聽見音樂，更看見創作過程中最真實、最瘋狂的一面。

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五月天、告五人驚喜合作新歌。（相信音樂提供）

只見在錄音現場熱鬧非凡，雲安與瑪莎、石頭一起左右搖擺、歡樂拍手，甚至大聲吶喊「Hey！」氣氛high到像是一場派對，歡笑聲與節奏聲交織，感染整個錄音室。

對於這樣「邊錄邊玩」的創作能量，瑪莎覺得非常有趣，他形容：「每一團做音樂的方式，真的滿不一樣的，在那個空間裡面，把原本準備好的東西錄製完成。告五人不只是這樣而已，他們會去感受錄音室給他們什麼回饋，真的在享受玩音樂的樂趣！」

石頭也對告五人的音樂能量大力讚賞，他說：「我覺得他們從一開始，在他們音樂裡面聽得到企圖心，就是他們想要用他們這個世代、新的旋律、新的文字書寫的方式，來詮釋他們自己。」

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