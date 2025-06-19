藍心湄《女大》23年零缺席 曝曾走冤枉路揭主持底線

〔記者林欣穎／台北報導〕藍心湄主持TVBS節目《女人我最大》收視火燙連續摘冠，自6月11日起，7天內3度奪下綜藝節目晚間9點線女性收視冠軍，主持人藍心湄23年從未缺席每周一次的主持會議，對於好成績直說自己好幸福，卞慶華為了能準備充分，透露：「通常晚上8點拿到腳本，有時會一路研究到凌晨2點才算準備好。」

藍心湄23年從未缺席每周一次的主持會議。（TVBS提供）

收視頻創佳績，藍心湄不曾懈怠，她每周一準時到TVBS開主持會議，除非遇到颱風假或國定假日，否則從不缺席，她表示：「我真的很愛這份工作，也比一般人幸福很多，我有太多熱愛的事情想和大家分享。」她有次節目就帶來30年的香奈兒收藏，和觀眾分享精品以往與現在的工藝差別，「我很愛買，但也走過很多冤枉路，這些都要講給觀眾知道」。卞慶華在藍心湄身邊搭檔主持，更不敢鬆懈，透露每回拿到腳本，就得仔細研究店家、品牌故事、甚至把之前節目的內容拿出來複習。

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藍心湄23年從未缺席每周一次的主持會議。（TVBS提供）

藍心湄開心表示，節目20多年來一直都秉持，製作可以全家一起收看的宗旨，「我不設限，任何話題都喜歡，但還是有條界線是我害怕、不能聊的」，她解釋不願意談爭議新聞人物的是非，「除非把當事人找來現場，不然就不要聊，這是原則」。她預告節目接下來更精采，有日韓敗家主題，她別出心裁，從韓國買回需要避雷的零食；還有夏日泳裝主題，現場搬來游泳池，讓來賓搶答玩水，她笑說：「我都忘了自己要60歲了，跟著都玩瘋了！」

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