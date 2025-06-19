金曲歌后「快狠準」斷開超帥男模 狂賞巴掌瘋狂畫面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫盛希時隔8個月推出全新英文單曲〈Tidy It Up〉，形容這首歌是一場「關係的斷捨離」，當我們過度溺愛對方、忽略自我而失衡時，最終只會讓關係亂成一團，必須下定決心「大掃除」情緒與界線，「想用Tidy It Up當口令鼓勵我們要更愛自己。」

孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）

這首歌誕生於洛杉磯，並於今年初錄製完成。她提到當時全心投入當地生活節奏，「每天都在寫歌、交朋友、吃美食，加上這個beat讓我變成另一個我。」

請繼續往下閱讀...

MV由默契夥伴彭道森導演執導煩，她與旅居義大利的華裔模特張紋睿上演一場「快狠準」的情緒清理戲碼。她自曝：「我第一次在MV裡『動手賞巴掌』，還有躺進垃圾桶！」儘管道具非常乾淨，仍讓她小心翼翼地踏進桶裡；姿勢維持太久，「拍完腳都快麻了。」

孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）

MV中還安排「切菜視角」、「水槽撈男主角」等趣味橋段，甚至有男主角被打巴掌的戲碼，「他說沒關係，可以真打，但我還是很客氣，結果好像真的打到了！揮下去的瞬間好恐怖！」她也感謝對方義氣相挺，「這角色腦中只浮現他，但當時他正在義大利旅居工作，沒想到爽快答應飛回來拍攝，真的超級感動。」

孫盛希在MV中躺垃圾堆。（滾石提供）

這回演技大受好評，連老闆都誇她「演出升級」，她笑說：「其實我很喜歡《追殺比爾》，一直想挑戰驚悚又誇張的風格，這次總算過戲癮了！」從眼神到肢體，她盡情展現平時少見的表演樣貌，也感受到前所未有的瘋狂與爽感。

孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）

此次MV從企劃、拍攝到編舞構想，她全程參與、親自把關，「那段時間只剩下工作和睡覺的記憶，有時候還沒時間吃飯，但完成團隊共同喜歡的作品真的很有成就感。」她透露月底將有與品牌的合作企劃，會帶給粉絲不一樣的驚喜！預告下半年將專心打造新作，並安排一段長假為自己充電。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法