晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲歌后「快狠準」斷開超帥男模 狂賞巴掌瘋狂畫面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫盛希時隔8個月推出全新英文單曲〈Tidy It Up〉，形容這首歌是一場「關係的斷捨離」，當我們過度溺愛對方、忽略自我而失衡時，最終只會讓關係亂成一團，必須下定決心「大掃除」情緒與界線，「想用Tidy It Up當口令鼓勵我們要更愛自己。」

孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）

這首歌誕生於洛杉磯，並於今年初錄製完成。她提到當時全心投入當地生活節奏，「每天都在寫歌、交朋友、吃美食，加上這個beat讓我變成另一個我。」

MV由默契夥伴彭道森導演執導煩，她與旅居義大利的華裔模特張紋睿上演一場「快狠準」的情緒清理戲碼。她自曝：「我第一次在MV裡『動手賞巴掌』，還有躺進垃圾桶！」儘管道具非常乾淨，仍讓她小心翼翼地踏進桶裡；姿勢維持太久，「拍完腳都快麻了。」

孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）

MV中還安排「切菜視角」、「水槽撈男主角」等趣味橋段，甚至有男主角被打巴掌的戲碼，「他說沒關係，可以真打，但我還是很客氣，結果好像真的打到了！揮下去的瞬間好恐怖！」她也感謝對方義氣相挺，「這角色腦中只浮現他，但當時他正在義大利旅居工作，沒想到爽快答應飛回來拍攝，真的超級感動。」

孫盛希在MV中躺垃圾堆。（滾石提供）孫盛希在MV中躺垃圾堆。（滾石提供）

這回演技大受好評，連老闆都誇她「演出升級」，她笑說：「其實我很喜歡《追殺比爾》，一直想挑戰驚悚又誇張的風格，這次總算過戲癮了！」從眼神到肢體，她盡情展現平時少見的表演樣貌，也感受到前所未有的瘋狂與爽感。

孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）孫盛希在MV中首度打人。（滾石提供）

此次MV從企劃、拍攝到編舞構想，她全程參與、親自把關，「那段時間只剩下工作和睡覺的記憶，有時候還沒時間吃飯，但完成團隊共同喜歡的作品真的很有成就感。」她透露月底將有與品牌的合作企劃，會帶給粉絲不一樣的驚喜！預告下半年將專心打造新作，並安排一段長假為自己充電。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中