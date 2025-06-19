台灣VS異國美食大比拚！外國來賓突爆氣：評審都台灣人

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來《女王大人》昨播出第334集，收視表現亮眼，官方YouTube頻道累計觀看次數突破三千萬。最新一集主題為「台灣隊VS外國隊 美食大對決」！由台灣隊馬力歐、Dora、臧芮萱對抗外國隊賈斯汀、小百合、餒狸，賭上料理自尊與國家榮耀。

現場邀請不同領域的女王團來賓與主持人一起擔任評審，比賽尚未開始，餒狸便語出驚人：「不公平吧！因為你們都是台灣人，所以當然會支持台灣人！」馬力歐立刻反擊：「還沒有比，他就感覺他會輸了。」現場火藥味十足！

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曾國城、巴鈺緯來《女王大人》邀來馬力歐、Dora、臧芮萱用台灣美食PK外國隊賈斯汀、小百合、餒狸。（緯來綜合台提供）

比賽以三戰兩勝決勝負，首回合主題為雞肉料理。賈斯汀端出「南方烤肉的煙燻雞」，老闆從美國北卡羅來納州學回來的正統南方烤肉手法，回台後改良用龍眼木煙燻，吃起來更香甜。

馬力歐則推出「甘蔗雞」，笑說：「待會不要弄壞，整隻雞拿回去拜拜，神明也能吃。」也是採用煙燻手法來料理的甘蔗雞，以甘蔗皮的糖分加上二砂一起煙燻，顏色漂亮又能鎖住肉汁，第一輪台灣隊以4比1獲勝，讓餒狸起內鬨：「對賈斯汀美國不能有太多期待，我們剩下兩位日本跟法國會比較好。」

第二回合為蓋飯料理對決，外國隊派代表小百合要帶來日本人最愛的海鮮丼飯，小白合分享自己來台灣七年多，但每個月都有回去日本，所以對兩邊的美食都頗有研究，台灣隊代表Dora嗆聲：「妳來台灣七年，那妳有主持美食節目八年嗎？我的蓋飯不用海鮮，我拿豬肉跟豆腐對付妳！」

這場台式「麻婆豆腐豬排蓋飯」對上「正宗日式海鮮蓋飯」由外國隊獲勝。最後壓軸的台灣隊臧芮萱帶來「中式素食酥餅」，對上外國隊餒狸帶來的「法式千層酥」，最終台灣隊拿下兩勝贏得美食殊榮，讓餒狸爆氣：「評審給台灣人決定，突然台灣人就贏了。」

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