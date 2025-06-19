晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台灣VS異國美食大比拚！外國來賓突爆氣：評審都台灣人

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來《女王大人》昨播出第334集，收視表現亮眼，官方YouTube頻道累計觀看次數突破三千萬。最新一集主題為「台灣隊VS外國隊 美食大對決」！由台灣隊馬力歐、Dora、臧芮萱對抗外國隊賈斯汀、小百合、餒狸，賭上料理自尊與國家榮耀。

現場邀請不同領域的女王團來賓與主持人一起擔任評審，比賽尚未開始，餒狸便語出驚人：「不公平吧！因為你們都是台灣人，所以當然會支持台灣人！」馬力歐立刻反擊：「還沒有比，他就感覺他會輸了。」現場火藥味十足！

曾國城、巴鈺緯來《女王大人》邀來馬力歐、Dora、臧芮萱用台灣美食PK外國隊賈斯汀、小百合、餒狸。（緯來綜合台提供）曾國城、巴鈺緯來《女王大人》邀來馬力歐、Dora、臧芮萱用台灣美食PK外國隊賈斯汀、小百合、餒狸。（緯來綜合台提供）

比賽以三戰兩勝決勝負，首回合主題為雞肉料理。賈斯汀端出「南方烤肉的煙燻雞」，老闆從美國北卡羅來納州學回來的正統南方烤肉手法，回台後改良用龍眼木煙燻，吃起來更香甜。

馬力歐則推出「甘蔗雞」，笑說：「待會不要弄壞，整隻雞拿回去拜拜，神明也能吃。」也是採用煙燻手法來料理的甘蔗雞，以甘蔗皮的糖分加上二砂一起煙燻，顏色漂亮又能鎖住肉汁，第一輪台灣隊以4比1獲勝，讓餒狸起內鬨：「對賈斯汀美國不能有太多期待，我們剩下兩位日本跟法國會比較好。」

第二回合為蓋飯料理對決，外國隊派代表小百合要帶來日本人最愛的海鮮丼飯，小白合分享自己來台灣七年多，但每個月都有回去日本，所以對兩邊的美食都頗有研究，台灣隊代表Dora嗆聲：「妳來台灣七年，那妳有主持美食節目八年嗎？我的蓋飯不用海鮮，我拿豬肉跟豆腐對付妳！」

這場台式「麻婆豆腐豬排蓋飯」對上「正宗日式海鮮蓋飯」由外國隊獲勝。最後壓軸的台灣隊臧芮萱帶來「中式素食酥餅」，對上外國隊餒狸帶來的「法式千層酥」，最終台灣隊拿下兩勝贏得美食殊榮，讓餒狸爆氣：「評審給台灣人決定，突然台灣人就贏了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中