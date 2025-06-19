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籃籃勾神秘男逛街狂放電！女神「翻車舉動」被目睹

籃籃跟韓國歐巴逛市場。（公視台語台提供）籃籃跟韓國歐巴逛市場。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士、籃籃主持公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》帶著林莎、夏語心、台語顧問老師前往臺灣人愛去的韓國首爾。3位女生一到全是「歐巴」的韓國，一直散發興奮的心情，讓詹姆士看傻眼，連忙強調：「這不是相親節目啦！」

本趟旅程，眾人拜訪喜歡韓國喝酒文化而選擇在當地生活3年的臺灣人詹真，籃籃更在傳統市場上「遇見真愛」，與韓國帥歐巴牽手逛市場、採買配菜，畫面超粉紅。

在眾人拜訪當地小酒館時，高壯、帥氣的韓國老闆成為籃籃、林莎、夏語心最關心的焦點，當大家都在用台語誇獎他時，籃籃突然發問「有女朋友嗎？」被揶揄在意的重點跟其他人都不一樣，得知對方單身後，籃籃更是藏不住興奮的笑容，忍不住拍手歡呼。臉紅的籃籃和害羞的酒館老闆被指派到市場為大家準備下酒菜，2人勾手走在市場，邊選購食物邊聊天交換訊息，甚至不斷上演餵食秀，親暱的模樣彷彿是熱戀中的小情侶。

詹姆士（左起）、籃籃、林莎、夏語心前往韓國拍攝。（公視台語台提供）詹姆士（左起）、籃籃、林莎、夏語心前往韓國拍攝。（公視台語台提供）

看不下去的詹姆士，故意要林莎、夏語心輪流餵酒館老闆，測試他對3位女孩的喜愛程度，沒想到坐在他身旁的籃籃突沒坐穩、險些跌落椅子，被講是「技術摔」的籃籃更是被詹姆士吐槽在吃醋，「妳故意不讓他餵，對不對？」讓籃籃更害羞，也急忙解釋自己是不小心的。

在韓國生活3年的詹真說，她在當地打工度假時愛上韓國燒酒，也因為深入當地的喝酒文化，決定留下來。她帶著大家前往擁有千年以上歷史，被視為韓國無形文化財產的釀酒廠，體驗釀酒文化。說到酒，自然不能忘記台灣的高粱酒，在體驗過45度、71度的韓國燒酒後，籃籃送上58度金門高粱酒，想讓酒廠老闆見識臺灣人的驕傲；老闆細細品嚐後，露出滿意笑容，接著一口飲盡並頻頻點頭。

眾人還走訪近年超夯的觀光熱點益善洞韓屋村，一心想逛街的「少女組」籃籃、林莎、夏語心甩開「大叔組」詹姆士與台語顧問老師，四處購物、品嚐排隊美食。正當籃籃吃起司冰淇淋吃得太過投入，竟忍不住笑噴出聲，還不小心噴了口水，讓現場笑成一團，眾人笑稱「啦啦隊女神也有貪吃翻車的一天」，場面相當逗趣。

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