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娛樂 最新消息

傳具俊曄金山看房 有意置產就近陪伴大S

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）今年2月初病逝，於新北市金山區「金寶山-玫瑰園」長眠，日前傳出具俊曄不離不棄天天到金山陪伴大S，用情之深，但舟車來回每日要花上約2小時，離峰時期也要許多時間，因此傳出具俊曄萌生在金山購屋意願，只是目前仍沒有實際購屋消息。

具俊曄愛妻至深，傳出有意在金山購屋。（翻攝自IG）具俊曄愛妻至深，傳出有意在金山購屋。（翻攝自IG）

藝人賈永婕曾經證實具俊曄天天赴金寶山陪伴大S，日前也有一名高以翔粉絲爆料，他曾經2度上金寶山探望高以翔時，都遇到具俊曄，讓他不禁感嘆具俊曄很癡情，就連S媽都說具俊曄變瘦、變黑，「都是因為陪熙媛。」由於具俊曄每日都到金寶山，有消息指出，他已經在金山看過預售屋，考慮買房，以便陪伴大S，不過目前暫時還沒有進一步簽約。

根據《ETtoday新聞雲》報導金山在地民眾肯定表示，約在2個月前具俊曄到金山看房子。據了解，該案是剛完工的成屋案，至於有沒有買？該銷售公司則不予回應。據悉該案鄰近金寶山，甚至部分戶別從陽台往山上看，就可看到金寶山。

然而命理師江柏樂曾表示，不建議將大S骨灰長期放置家中，因為生者和死者的氣場不應混雜。這樣會導致陽氣被陰氣吸收，從而使家中的運勢變差。他也提醒具俊曄，墓園不是只有大S在，經常跑墓園容易導致生人陽氣衰弱，科學解釋上，長期思念難過也容易導致憂鬱症，所以一定要留意心理狀態，照顧好自己。

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