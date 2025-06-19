陳冠希爆走嗆空服員「讓你丟工作」 經紀人還原真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳冠希雖過去因火爆脾氣引發不少爭議，不過近年來已收斂許多，然而近日卻捲入一場機上口角風波。有網友爆料，稱在飛機上聽到男子對空服員嗆聲「我會讓你丟工作」，語氣激動質疑機組員偏袒日籍乘客，隨著錄音檔外流，該名男子遭質疑正是陳冠希。對此，陳冠希經紀人也做出回應。

陳冠希遭網友爆料在機上嗆空服員，經紀人則發聲還原始末。（資料照，記者胡舜翔攝）

根據爆料指出，事件發生在6月1日某架飛往紐約的航班，落地後機組人員準備安排一名日籍VIP乘客優先下機，並請一位正在拿行李的男性華裔乘客讓路。不過，該名男乘客不滿遭要求，當場反問「我跟他哪裡不一樣？」同時強調自己也是鑽石卡會員，放話要寫客訴信讓空服員丟掉工作，整段過程遭錄音曝光。

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對此，陳冠希經紀人火速出面還原狀況，表示陳冠希當時確實正在拿行李，後方有乘客急於推進，他只是想先拿完再讓路並非阻擋行進，也並未有過激行為。經紀人說明，機組人員誤以為陳冠希是非VIP乘客而要求讓路，引發誤會。實際上陳冠希同樣是鑽石卡會員，目前雙方正與航空公司溝通釐清事件。

面對網路的不實揣測，陳冠希經紀人則強調，希望外界給予理解，不要僅憑網傳片段就定罪當事人，並呼籲各界冷靜以對。事件是否為單純溝通誤會，仍待進一步釐清，但陳冠希再度因「態度風波」被推上風口浪尖。

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