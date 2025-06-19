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娛樂 最新消息

楊千霈離婚5個月同框前夫 合體「愛女畢業典禮」淚流不止

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊千霈今年1月公開宣布與洪家傑離婚，宣布8年婚姻畫下句點，事隔五個多月，兩人近日罕見同框，攜手出席女兒「Q妹」的畢業典禮，在照片中可見道2人雖已離婚一段時間，但互動看來彼此仍保有良好關係，氣氛和諧自然。

楊千霈今年1月公開宣布與洪家傑離婚，為了愛女再合體。（翻攝自IG）楊千霈今年1月公開宣布與洪家傑離婚，為了愛女再合體。（翻攝自IG）

楊千霈也感性分享Q妹從幼兒園畢業的喜悅，透露「全家總動員」一大早便到場見證重要時刻，並感謝女兒誠心邀請全家人共襄盛舉。她提到，Q妹擔任畢業生代表發表致詞，讓一家人都感到無比驕傲。面對女兒的成長與蛻變，楊千霈坦言自己「哭點太低」，整場典禮都感動得眼眶泛淚。

楊千霈為女兒的成長落淚。（翻攝自IG）楊千霈為女兒的成長落淚。（翻攝自IG）

楊千霈感動女兒已蛻變為有禮貌、懂事又貼心的小大人。（翻攝自IG）楊千霈感動女兒已蛻變為有禮貌、懂事又貼心的小大人。（翻攝自IG）

除了感謝一路陪伴女兒成長的師長與學校，楊千霈也滿懷欣慰地說，Q妹從過去那個愛哭、懵懂的小女孩，已蛻變為有禮貌、懂事又貼心的小大人，並開心她能在幼兒園結交許多好朋友。最後，她深情對女兒喊話：「媽媽永遠愛你、支持你、守護你，勇敢邁入小學、展開冒險學習之旅，家永遠是你最溫暖的避風港。」

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