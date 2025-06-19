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娛樂 電視

布丁為什麼總是三個一組？《WTO姐妹會》日本來賓全說了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕布丁和優格是超商和賣場常見的食品，但你是否曾好奇：為什麼布丁常是3個一組，優格卻是4個一組？為什麼不是5個或6個？

莎莎、郭彥均（左）主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）莎莎、郭彥均（左）主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

在八大《WTO姐妹會》6月16日播出的節目中，主持人莎莎與郭彥均帶領來賓們探討「各國奇特的超商文化」。來自日本的Haru分享了一段有趣的歷史背景，他表示，布丁於1976年首次在日本登場，當時的食品公司考量到日本一般家庭的結構，大概爸媽加上兩個小孩。由於布丁通常是下午吃的甜點，爸爸多半在上班不在家，因此設計為「3個一組」；而優格則多在早餐時間食用，這時爸爸還在家，因此推出「4個一組」的包裝。

來自日本的Haru解釋布丁3個一組的原因。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）來自日本的Haru解釋布丁3個一組的原因。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

聽完這段解釋，另一位來賓何嘉文忍不住驚呼：「好聰明喔！」隨後主持人郭彥均也好奇追問：「那為什麼養樂多是五瓶一組？」讓現場掀起一陣熱烈討論。

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