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娛樂 最新消息

港星譚詠麟約會耍詐 資深玉女歌手哀怨被網路詐騙

〔記者胡如虹／台北報導〕資深玉女歌手吳雪芬最近在網路上喜遇老友港星「阿倫」譚詠麟，她正欣喜阿倫說要來台灣看她，還安排她去香港發展，沒想到3天後，對方竟要求她幫忙辦蘋果APP Store禮品卡，她才驚覺遇到網路詐騙了。

吳雪芬哀怨被自稱譚詠麟的網友騙了。（吳雪芬提供）吳雪芬哀怨被自稱譚詠麟的網友騙了。（吳雪芬提供）

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淡出演藝圈20年的吳雪芬，曾經是歌壇的玉女歌手，也演過《漢江風雲》、《一代皇后大玉兒》等電視劇。她再婚後和退休的老公一起經營古玩生意，但因為老公後來罹癌，古玩生意難做，家中積蓄又都拿去付老公的醫藥費，讓她在老公癌逝後，經濟陷入困頓，只好努力找尋復出的機會。

資深玉女歌手吳雪芬一直在找尋復出歌壇的機會。（吳雪芬提供）資深玉女歌手吳雪芬一直在找尋復出歌壇的機會。（吳雪芬提供）

吳雪芬表示，她早已拿房子去貸款，坐吃山空多年了，不知如何是好，自信寫的歌不錯，還是想唱歌，努力找復出的機會，只是她雖然寫了80首歌卻一直找不到唱片公司願意幫她出片。前陣子她在臉書上找到「阿倫」譚詠麟，就加了阿倫好友，常常給阿倫按讚。

擅長詞曲創作的吳雪芬，對自己寫的歌很有信心。（吳雪芬提供）擅長詞曲創作的吳雪芬，對自己寫的歌很有信心。（吳雪芬提供）

「我年輕時在新加坡作秀，溫拿五虎正好也到新加坡開演唱會，我跟一位歌星曾去後台跟溫拿五虎碰面，阿倫對我印象不錯，還約我隔天去看電影。」吳雪芬回憶年輕時和阿倫看過電影，有過一次的約會，所以前不久微信跳出阿倫的名字跟她聊天，她就留言給阿倫說了自己目前的情況，請阿倫有機會多幫幫她。

吳雪芬滿懷希望的跟記者說，「阿倫答應要幫我，他說會來台灣看我，只是不能讓別人知道，還說要我之後去香港發展，他會幫我。」記者提醒她可能遇到詐騙了，她本來不相信，但後來她把電話給了阿倫，要阿倫打電話跟她聊幾句，連著3次，阿倫都推說有事，讓她開始起疑。

吳雪芬年輕時演過不少電視劇。（吳雪芬提供）吳雪芬年輕時演過不少電視劇。（吳雪芬提供）

港星譚詠麟。（資料照，記者陳逸寬攝）港星譚詠麟。（資料照，記者陳逸寬攝）

果然3天後，阿倫開口請她幫忙蘋果APP Store禮品卡，她不願意，問阿倫不是有助理嗎？應該找助理幫他買，沒想到阿倫就生氣說了她一頓，不再理她，吳雪芬才確定自己碰到詐騙了，還好沒有被詐騙成功，忍不住感嘆世風日下，詐騙氾濫，而她復出之路好不容易出現的一線希望，又斷了，只好另外再找機會。

吳雪芬表示，她寫的新歌《未婚媽媽》、《目屎滴滴流》都已放到YouTube，歡迎大家上網欣賞。如果再過半年，復出唱歌再不順利，她打算就去擺攤賣古玩了。

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