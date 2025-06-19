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「浩克」馬克批川普政壇騙徒！怒斥支持者「槍口指錯方向」

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕在漫威電影宇宙飾演「浩克」的馬克魯法洛近日再度透過社群媒體發聲，嚴厲批評美國總統川普的移民政策，並呼籲美國人將矛頭對準真正的元兇—極端財富與掌權的億萬富豪。他也參與了「No Kings」反川普抗議活動，公開力挺移民、反對移民和海關執法局（ICE）突襲與大規模驅逐行動。

馬克魯法洛嚴厲批評美國總統川普的移民政策。（資料照，華納兄弟提供）馬克魯法洛嚴厲批評美國總統川普的移民政策。（資料照，華納兄弟提供）

馬克在一段影片中表示，「移民不是罪犯，他們每年為我們的經濟貢獻數十億美元」，真正讓人生活困苦、絕望的，是那些操控國家資源的富豪階級。他直言：「是時候把我們的國家，從這些極端財富的手中奪回來了。」

在社群貼文中，馬克更針對川普政策的支持者發出強烈譴責：「你們想驅逐那些為你採收食物的人，卻不在乎是誰用化學毒物傷害你們的身體。你們想趕走讓生活便利的人，卻不質疑那些用假訊息誤導你、破壞手足情感的人。你們的槍口指錯了方向。」

馬克進一步將川普形容為「站在頂端、卻榨乾人民的億萬富翁」，他質疑：「你們真的認為，是那些最貧窮的人在毀了你們的生活嗎？」更抨擊川普是「政壇騙徒」，痛批他家族靠比特幣詐騙牟利，而某些科技鉅子則拿著納稅人的錢，幻想移民火星、創造歷史上最大的個人財富，卻對地球上的苦難視若無睹。

他怒斥：「他們讓你飢餓、焦慮，卻無情看著愛滋病患、受飢荒與迫害者默默死去。他們裁撤你的親人，刪掉癌症研究預算，讓你摯愛的人失去生機。」並再度表示「你們真的把槍口指錯了方向。」

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