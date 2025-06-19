子瑜、王奕翔返家開唱！盤點7位征服韓團的台灣成員

盤點7位台灣出身的韓國偶像。（翻攝自X、IG）

〔記者廖俐惠／專題報導〕對許多想成為偶像的孩子來說，韓國就是夢想帝國，不少韓國經紀公司也會來台灣舉行海選，尋找明日之星，不過細數在韓國演藝圈活動的台灣孩子，除了像f（x）的Amber、GOT7的Mark等台裔美籍的歌手之外，後來也誕生了TWICE子瑜、i-dle舒華等人，王奕翔也將在明天（20日）率領&TEAM首度回家開唱，令粉絲興奮不已，紛紛表示「歡迎回家」。

TWICE是韓國女子天團，出道10年終於要來台開唱。（翻攝自X）

TWICE子瑜前幾天才歡慶26歲生日。（翻攝自IG）

★TWICE子瑜（本名：周子瑜）

生日：1999年6月14日

子瑜出身台南，在2012年成為韓國練習生，首度亮相是透過JYP選秀節目《SIXTEEN》，她在節目中因姣好的外貌圈粉無數，最後成為追加的兩位成員之一，在2015年以TWICE身分出道，2019年獲選為「全球百大最美臉孔」第一名。子瑜的IG追蹤數超過1300萬，是台灣藝人當中第一名，她在2024年推出個人首張迷你專輯《abouTZU》，成績不俗。今年是子瑜出道10周年，即將在11月22日於高雄世運主場館舉行演唱會，完成一直以來的心願，是所有出身台灣的韓國偶像當中，最晚才回家鄉開唱的藝人。

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舒華因清純的外表受到矚目，之後因綜藝感滿滿受到歡迎。（翻攝自IG）

★i-dle舒華（本名：葉舒華）

生日：2000年1月6日

舒華出身於桃園，就讀華岡藝校，因參加Cube試鏡後前往韓國當練習生，在2018年以（G）I-DLE正式出道，在韓國演藝圈擁有一席之地。（G）I-DLE突破「七年魔咒」，與公司續約成功，並宣布拿掉象徵女性的「G」改名為i-dle重新出發。舒華首次正式回台開唱，是在2023年7月的北流演唱會，兩天吸引上萬粉絲支持，而她本人綜藝感極強，曾經擔任《Workdol》主持人，近年來台灣代言也不少，包括ROBINMAY、D+AF、SKECHERS等等都找上門，是台灣廠商的時尚寵兒。

NICHOLAS王奕翔回家就帶著成員到處吃吃喝喝。（翻攝自X）

&TEAM人氣飆升，在日韓都擁有高人氣。（翻攝自X）

★&TEAM NICHOLAS（本名：王奕翔）

生日：2002年7月9日

NICHOLAS來自新北市林口，就讀莊敬中學，首次回台開唱是在去年4月的韓流拼盤演唱會「GOLDEN WAVE in TAIWAN」，明天（20日）將在南港展覽館舉行首次在台專場。他第一次亮相是在2020年參加男團實境節目《I-LAND》，最後無緣成為ENHYPEN的一員出道。不過Big Hit娛樂之後推出日本選秀節目《&AUDITION - The Howling -》，NICHOLAS捲土重來，成為出道組的一員，在2022年以&TEAM身分在日本出道。現在NICHOLAS除了會說中文之外，日文、韓文也難不倒他，甚至連英文也能通，是隊內的語言擔當之一。

威神V揚揚9歲時就看過SJ演唱會，後來也順利加入SM娛樂。（翻攝自IG）

威神V日前宣布「NO Way OUT」演唱會將有台北站。（翻攝自微博）

★威神V揚揚（本名：劉揚揚）

生日：2000年10月10日

揚揚出生於新北市，不過小學就與家人移民到德國，中文沒問題，英文、德文、韓文口說也OK。揚揚的媽媽是SUPER JUNIOR、少女時代的粉絲，他9歲就去過了SJ的演唱會，後來順利加入SM娛樂。他在2019年以NCT分隊「威神V」出道，主要在中國發展，隔年與NCT大隊合流，在韓國也擁有高人氣。此外，揚揚被粉絲挖出是凌華科技董事長的兒子，不過此消息並未獲得證實，家人也都相當低調。

n.SSign的LAURENCE方毅家模樣十分可愛。（翻攝自X）

★n.SSign LAURENCE（本名：方毅家）

生日：2003年11月7日

LAURENCE是新北樹林人，出身於莊敬高職，他以參加選秀節目《青春明星》為契機，在2023年8月以n.SSign身分出道，他們除了在韓國發展之外，在日本也有不少死忠粉絲，今年1月還憑藉著《白日夢》拿下音樂銀行的一位，讓LAURENCE當場淚如雨下。他在今年4月率領n.SSign首次來台演出，以中文受訪，對於徐薇名言、康熙來了等超台話題都十分了解，與記者相談甚歡。

許念慈NIEN最近穿著莊敬的制服登上M COUNTDOWN打歌，引起討論。（翻攝自YouTube）

許念慈NIEN（左起）本月才應富邦悍將邀請，率領tripleS登上大巨蛋演出。（翻攝自富邦悍將臉書）

★tripleS NIEN（本名：許念慈）

生日：2003年6月2日

NIEN出身於莊敬高職，她曾經以FNC練習生身分參加韓國選秀節目《Girls Planet 999》，不過慘遭淘汰，

之後加入經紀公司Modhaus，在2023年以韓國最大型女團「tripleS」的身分出道，編號為S13。tripleS在去年曾經來台參加音樂祭，今年又參加K-FLOW拼盤演唱會，還應中職富邦悍將邀請在大巨蛋演出，不少球迷大讚她中文太好了，殊不知她本來就是來自台灣。此外，最近NIEN還穿上莊敬的制服在韓國音樂節目表演新歌《Are You Alive》，引起不小的討論。

XLOV RUI陳冠叡因參加《BOYS PLANET》為人所知。（翻攝自X）

XLOV的風格在韓國演藝圈獨樹一格。（翻攝自X）

★XLOV RUI（本名： 陳冠叡）

生日：2000年12月28日

RUI出身於新北市，母親經營藝術舞團，從小他就耳濡目染，舞蹈實力相當強。他首度亮相是在2023年的選秀節目《BOYS PLANET》，最後未能入選。不過在節目中的好表現被韓國經紀公司相中，在2025年年初以XLOV身分出道，最近他推出新歌《1&Only》，超高難度的舞蹈動作，讓人直呼「沒人敢跳他們的challenge」。

除了這7位偶像之外，女團PRIMROSE的Rainie（朱晴渝）、ILY:1的RONA（張競）、ELVA（李咏樺），以及POLARIX的翟浚安、AHOF的志恩等也都是台灣囝仔。而CRAVITY的Allen則是台裔美籍，Wanna One的賴冠霖也曾經以台灣人身分受到矚目，只是他現在已經退出演藝圈。

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