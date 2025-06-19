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子瑜反差爆擊！中文曝成年心願 下秒竟「無照駕駛」

子瑜以中文揭露自己的成年心願就是「學會開車」。（組合照，翻攝自IG）子瑜以中文揭露自己的成年心願就是「學會開車」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國人氣女團TWICE台灣籍成員周子瑜近日迎來26歲生日，除了是出道滿10年的重要時刻，她也以全中文感性告白自己這10年來的心情與成長，令粉絲相當感動。子瑜也透露成年後一直有個小願望就是「學會開車」，沒想到下一秒竟直接「無照駕駛」，反差爆擊讓粉絲們又笑又淚。

周子瑜的「開車夢」竟在好友「Elkie」莊錠欣釋出的影片中用另類方式成真，畫面中只見周子瑜語氣認真地表示「成年之後一直有一件很想做的事......學會開車！今天我終於可以跟大家分享了。」沒想到，畫面下一秒竟轉場成她開著兒童電動小汽車、臉部超正經、身體超不協調地小心開進鏡頭。

子瑜說完心願後，下一秒畫面竟是她無照駕駛兒童電動小汽車。（組合照，翻攝自IG）子瑜說完心願後，下一秒畫面竟是她無照駕駛兒童電動小汽車。（組合照，翻攝自IG）

周子瑜開車的搞笑畫面一出，瞬間引爆粉絲們笑翻，紛紛直呼：「這根本是無照駕駛照流出！」、「以為是AI，結果是子瑜本人笑死！」還有人讚她「完全不裝」、「美得像AI還這麼有梗」，也大讚她和Elkie多年友情真摯。子瑜即將於今年11月隨TWICE來台開唱，讓許多ONCE更期待看到她的「駕駛技術」升級版本，打趣笑喊「下次開車來高雄吧！」

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