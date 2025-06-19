THE BOYZ周鶴年否認嫖娼明日花綺羅 發文致歉難止血

周鶴年（左）爆出和明日花綺羅性交易，但本人否認。（翻攝自X，合成圖）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團THE BOYZ 26歲成員周鶴年還沒大紅大紫，昨（18）突然被公司開除，理由為私會前AV女優明日花綺羅，還傳出他有性交易行為，導致公司不再信任，讓他退團；周鶴年昨深夜曬出親筆信致歉，否認嫖娼和非法行為。

韓媒《Ten Asia》爆料，周鶴年5月下旬在日本東京私人酒吧和明日花綺羅相識，兩人近一步發生關係，尤其周還向明日花綺羅支付費用，公司旗下另一名製作人也因性交易遭停職。

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周鶴年親筆信否認有任何非法行為。（翻攝自IG）

周鶴年在手寫信中向粉絲、身邊人士道歉，接著提到今年5月30日凌晨，確實和熟人一同出席聚會，不過雖然出席該場合，但沒有做出報導中涉及性交易或非法行為。

外傳明日花綺羅曾在綜藝節目中透露，有韓國人氣偶像透過IG私訊自己，但沒回覆；對照周鶴年在文中僅提到否認非法行為，卻未提和明日花綺羅的關係，部分網友認為他交代不詳，對他說法未能完全接受。

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