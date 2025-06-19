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娛樂 最新消息

（專題）瘦子、周杰倫是寵妻面相！5男星眼尾下垂證明「怕老婆是福氣」

E.SO瘦子（左起）、周杰倫、修杰楷、楊祐寧、玄彬皆是眼尾下垂的「寵妻代表男星」。（本報組合資料照）E.SO瘦子（左起）、周杰倫、修杰楷、楊祐寧、玄彬皆是眼尾下垂的「寵妻代表男星」。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕「眼尾下垂面相男」在面相學中一直是熱門討論話題，然而怕老婆並非弱勢，反而象徵疼愛老婆的好男人特質，更是一種懂得疼愛另一半、願意退讓的優質性格，然而「眼尾下垂」則正好反映這類男生溫柔、體貼的氣場。觀察演藝圈也能發現，不少被封為「寵妻魔人」的5名男星全都擁有典型的「眼尾下垂」眼型。

【E.SO 瘦子】

霸氣護妻：面對酸民批評妻子外貌，他曾直接回嗆：「這是我要結婚的人。」

行動派老公：在2022年結婚後，家庭生活低調穩定，展現實際照顧與保護行動。

眼尾特徵：修長內雙、眼尾自然下垂，痞帥中帶有溫柔氣質。

【周杰倫】

社群狂曬恩愛：經常在IG曬出與昆凌的甜蜜互動，從日常生活到旅遊都不藏愛。

婚後家庭穩定：自2014年結婚以來育有3名子女，家庭生活幸福，被視為模範老公。

寵妻魔人代言：無論公開場合或私下生活，處處展現對昆凌的照顧與疼愛。

【楊祐寧】

三寶爸顧家形象：與妻子Melinda育有2女，並正懷第3胎，親力親為照顧家庭。

自然不做作的相處模式：IG上常曬出溫馨日常，夫妻互動輕鬆自然，零距離。

溫柔踏實：外型沈穩、眼神柔和，私下為人低調且忠於家庭。

【修杰楷】

低調寵妻王：與賈靜雯感情穩定，婚後育有2女，生活中極度照顧家人。

真心守護承諾：從公開示愛到婚禮細節都看得出對婚姻的重視與經營。

IG曬幸福日常：經常分享與女兒、老婆的生活點滴，展現家庭為重的核心價值。

【玄彬】

夢幻老公形象：與孫藝真因《愛的迫降》結緣，婚後屢被捕捉甜蜜互動。

默默付出型：常被拍到為孫藝真拍美照，行為中透露出體貼與尊重。

溫柔背後的大支柱：身為韓國國民男神，婚後依舊將家庭放在第一位。

E.SO 瘦子、周杰倫、楊祐寧、修杰楷、玄彬等人，他們不僅外型各具魅力，私下也展現出顧家、愛老婆的行為特質，讓人不禁聯想到面相與個性、婚姻幸福之間是否真有關聯。

至於面相學中「眼尾下垂」有何含意？根據坊間解釋，這類眼型的男性性格通常內斂穩重、具備情感深度，做事踏實、情感忠誠，也容易成為婚姻中的付出者；但也有說法指出，若眼尾下垂過度，則可能顯得氣虛、缺乏主見，需從整體五官搭配解讀較為準確。

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