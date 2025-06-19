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黃正音爆「挪用43億韓幣公款」分兩次還清不欠了

黃正音已將挪用的款項全數還清。（翻攝自Naver）黃正音已將挪用的款項全數還清。（翻攝自Naver）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星黃正音上月遭韓媒《NEWS 1》獨家踢爆，涉嫌挪用實際控股的經紀公司資金，用作投資加密貨幣，初審時承認指控，並坦承已將43.4億韓幣（約台幣9370萬元）分兩次還款完畢，希望能重新得到大家的信任。

黃正音自從和老公兩度鬧離婚後，曾一度和小7歲職籃球星金鐘奎戀愛，但又鬧分手，感情路不順之外，生活中又涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》的「挪用罪」，形象大受影響。

相關新聞 :誇張！黃正音挪用公款投資加密貨幣 律師承認指控

濟州地方法院指出黃正音在2022年初至12月期間，挪用公司資金共43.4億韓幣（約台幣9370萬元），黃正音的律師承認指控，但在5月30日、6月5日分兩次還清，公司辯駁說她對稅務、會計知識不甚清楚而釀禍。

黃正音演過《她很漂亮》、《雙甲路邊攤》等韓劇累積許多戲迷，不過在參演「狗血劇教母」金順玉執筆的《7人的逃脫》、《7人的復活》後，至今約一年左右沒接新作。

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