爆不倫戀兩個月露面了 田中圭宣傳新劇有說有笑

三谷幸喜（左起）、田中圭、小池榮子出席《喂、太宰》記者會。（翻攝自雅虎日本）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕40歲日本人夫演員田中圭4月被爆和女星永野芽郁搞不倫，兩人雙雙否認，但形象回不去；田中圭近來演出舞台劇，昨（18）終於現身主演新劇《喂、太宰》記者會，和導演三谷幸喜、小池榮子等人有說有笑，對不倫戀話題零回應。

《喂、太宰》講述田中圭飾演一名平凡上班族，穿越時空阻止太宰治輕生的喜劇故事，田中圭表示本來就是導演三谷幸喜的粉絲，曾自薦：「如果有機會演出，就讓我參加吧。」沒想到拍攝遇上炎熱天氣，簡直是汗如雨下。

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此次拍攝地包括海灘，海浪不斷湧進，沙灘、碎石遍布，攝影腳架也很難站穩；田中圭表示演員們在許多狀況下全力以赴，雖然有些艱難，但也是很好的體驗，表示拍攝完全沉浸在作品中，真的很有趣。

三谷幸喜（左起）、田中圭、小池榮子出席《喂、太宰》記者會。（翻攝自雅虎日本）

記者會尾聲，田中圭並未回答日媒任何問題，離去前僅微微鞠躬致意。《喂、太宰》將於6月29日在WOWOW首播，台灣未定。

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