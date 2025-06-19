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從《花開月正圓》到《蠻好的人生》 胡杏兒再搶孫儷男人

孫儷（右）在新戲《蠻好的人生》，演活大老婆的反擊、狠撕小三胡杏兒大快人心。（翻攝自微博）孫儷（右）在新戲《蠻好的人生》，演活大老婆的反擊、狠撕小三胡杏兒大快人心。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近在Netflix、愛爾達播出的陸劇《蠻好的人生》，是中國大女主專業戶孫儷娘娘今年新作，孫儷演活大老婆的反擊、狠撕小三胡杏兒大快人心，孫儷劇中的霸氣活出自我，堪稱現代版《甄嬛傳》！戲劇雙后孫儷與胡杏兒兩人同搶一個男人，不是第一回，從《那年花開月正圓》再到《蠻好的人生》，不只角色較勁，演技層次與心理張力更拉到極致。

孫儷（右）在《那年花開月正圓》，與胡杏兒首度交鋒。（翻攝自微博）孫儷（右）在《那年花開月正圓》，與胡杏兒首度交鋒。（翻攝自微博）

早在2017年的《那年花開月正圓》，孫儷飾演清末陝西大家族的小媳婦蛻變為堅韌果敢的女首富周瑩；胡杏兒則為大家閨秀但心思惡毒的胡詠梅，兩人都愛上同一男人吳聘（何潤東飾），胡詠梅與吳聘原是青梅竹馬、論及婚嫁，周瑩卻陰錯陽差嫁給吳聘，成了「類小三」。胡詠梅為奪愛而下毒，卻毒死最愛的男人，後來更在商業競爭投機取巧。

胡杏兒（右）在《蠻好的人生》扮演小三卻神情自若。（翻攝自微博）胡杏兒（右）在《蠻好的人生》扮演小三卻神情自若。（翻攝自微博）

時隔八年，《蠻好的人生》再次讓孫儷、胡杏兒為一個男人槓上。劇中孫儷飾演保險業女強人胡曼黎，胡杏兒則扮演出版業老闆邱麗蘇，是胡曼黎丈夫的出軌對象，甚至從小三翻身為正宮。

孫儷在《蠻好的人生》上演逆襲人生。（翻攝自微博）孫儷在《蠻好的人生》上演逆襲人生。（翻攝自微博）

孫儷在職場上的手腕到客戶間的應對進退，展現能幹職場女強人的非凡氣場，正準備迎來人生巔峰，卻突遭丈夫出軌、行業封殺，人生看似跌入谷底，攜手徒弟逆風翻盤；胡杏兒則演繹外表漂亮有氣質，表面看似柔弱，實際上心機深沉，身為小三卻神情自若，讓觀眾恨得牙癢癢。兩人從古代情仇延伸至現代職場人性較量，精采的智力與手腕對決，深入探討中年女性如何在夾縫中重新定義自我價值。

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