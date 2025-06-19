蔡琴隔空集氣！陳文茜爆「癌細胞愈來愈小」 續命內情曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳文茜罹患第四期黑色素癌正在住院治療中，上週抱憾缺席蔡琴的演唱會，蔡琴更在演唱會上幫她集氣，期盼好友早日戰勝病魔；陳文茜昨天在社群公開病況，透露經過最新Pet檢查，「癌細胞愈來愈小，意思是我可能會幸運地活下來一段時間。」

陳文茜罹患第四期黑色素癌正在住院治療中。（資料照）

陳文茜吐露心聲，「和他人對死亡的恐懼不同，我突然間開始驚慌，如果還有幾年，我活下來，我得做些什麼？」提到若有了第二個生命，她反而該思考要如何把握這麼難得的生命，給自己下一個目標。

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蔡琴日前舉辦演唱會。（資料照，記者陳奕全攝）

陳文茜想起生病前曾答應了書店的志工工作，就是要選定「每個人一生都該閱讀的60本書。」她在社群分享，打算替每本書寫一篇序，搭配幾集Podcast，介紹書中的細節，必要時以舞台朗讀方式，為讀者朗讀幾段文字，搭配挑選的古典音樂。

陳文茜發現，如果一個月讀一本，60本書她得好好活個5年，她說：「以我的疾病之惡，這真得拚命了。」卻因為有了未來的目標而心安，找到生活的意義。

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