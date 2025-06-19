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娛樂 電視

劉亦菲初戀男友難忘曖昧 剖析真感情：不敢輕易說出口

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉亦菲主演的《玫瑰的故事》，戲裡有4段深刻戀情。 飾演劉亦菲初戀對象的彭冠英，與父母親的聚餐氣氛低迷，心情低落下接到劉亦菲電話後，隨後兩人相約見面的情節，是彭冠英在分享拍攝過程中，令他印深最深刻的一段劇情，他說：「這場戲特別讓我有感觸，兩個身處異地的年輕人，彼此有感覺卻又不敢輕易說出口，那種靦腆的曖昧很真實。」

彭冠英（右）認為《玫瑰的故事》劇中他和劉亦菲彼此吸引，是因對方有著非常耀眼的特質。（八大提供）彭冠英（右）認為《玫瑰的故事》劇中他和劉亦菲彼此吸引，是因對方有著非常耀眼的特質。（八大提供）

彭冠英透露，這場確認彼此進一步感情關係的戲份，其實是他們兩人的殺青戲，「拍完整個故事再來演這一段感情的開始，讓我覺得有種情感的無限循環，非常特別。」

彭冠英談到他飾演的「莊國棟」角色與女主角「黃亦玫」的情感發展，他認為彼此會互相吸引的關鍵在於黃亦玫出色耀眼的特質，「她性格獨立勇敢，做事果斷，敢於表達情感，對理想也非常堅持。」而莊國棟則與她在事業追求上有許多共鳴，讓兩人能自然地走近彼此。

劉亦菲（右）在《玫瑰的故事》對初戀彭冠英，眼神中藏不住熱戀。（八大提供）劉亦菲（右）在《玫瑰的故事》對初戀彭冠英，眼神中藏不住熱戀。（八大提供）

雖然《玫瑰的故事》改編原著小說，彭冠英坦言在拍攝前他並沒有翻看原著，「我擔心腦海裡出現兩個版本，像雙胞胎會打架，不利於我專注劇本裡的莊國棟。」劇中他因專注工作而和劉亦菲的相處有了衝突，也讓這段感情產生了變化，對於這段故事的最終發展，彭冠英事後表示：「如果讓莊國棟重新選擇一次，我覺得他會選擇留下來，選擇愛情。」《玫瑰的故事》每週一至週五晚間11點在八大戲劇台播出。

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