晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！高以翔前女友嫁了 永生花在手深藏舊愛

〔記者邱奕欽／台北報導〕高以翔2019年11月27日在中國錄製綜藝節目《追我吧》時不幸猝逝，曾與他交往多年的前女友「Bella」蘇湘涵用了4年的時間才走出低潮，如今的更將和另一半攜手步入婚姻，近日已在雲南舉行婚禮，現場畫面也在網路上瘋傳，丈夫的身分相當神秘，影片更是全程遮臉。

Bella特地將高以翔生前最愛的向日葵製成永生花，作為捧花的一部分。（組合照，翻攝自IG）Bella特地將高以翔生前最愛的向日葵製成永生花，作為捧花的一部分。（組合照，翻攝自IG）

Bella在前天（17日）婚禮中雖未公開丈夫正臉，但畫面可見兩人深情互動，晚間更一同觀賞煙火，幸福氛圍溫馨感人。據悉，Bella的丈夫是從事設計的圈外人，出於保護隱私，畫面與照片皆以貼圖遮臉處理。值得一提的是，Bella特地將高以翔生前最愛的向日葵製成永生花，作為捧花一部分，在婚禮上致辭提到：「愛不會消失，只是以另一種方式延續。」

Bella（左起）走出高以翔驟逝之痛，近日在中國雲南舉行婚禮。（組合照，翻攝自IG）Bella（左起）走出高以翔驟逝之痛，近日在中國雲南舉行婚禮。（組合照，翻攝自IG）

據出席友人透露，新郎對於這段安排完全支持，甚至是主動提議保留對高以翔的紀念，讓婚禮在幸福中也蘊含對舊愛的深刻追思。Bella在今年3月宣布婚訊，坦言正在籌備婚禮，如今終於實現夢想，獲得眾人祝福，展現堅強與重生的力量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中