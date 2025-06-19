恭喜！高以翔前女友嫁了 永生花在手深藏舊愛

〔記者邱奕欽／台北報導〕高以翔2019年11月27日在中國錄製綜藝節目《追我吧》時不幸猝逝，曾與他交往多年的前女友「Bella」蘇湘涵用了4年的時間才走出低潮，如今的更將和另一半攜手步入婚姻，近日已在雲南舉行婚禮，現場畫面也在網路上瘋傳，丈夫的身分相當神秘，影片更是全程遮臉。

Bella特地將高以翔生前最愛的向日葵製成永生花，作為捧花的一部分。（組合照，翻攝自IG）

Bella在前天（17日）婚禮中雖未公開丈夫正臉，但畫面可見兩人深情互動，晚間更一同觀賞煙火，幸福氛圍溫馨感人。據悉，Bella的丈夫是從事設計的圈外人，出於保護隱私，畫面與照片皆以貼圖遮臉處理。值得一提的是，Bella特地將高以翔生前最愛的向日葵製成永生花，作為捧花一部分，在婚禮上致辭提到：「愛不會消失，只是以另一種方式延續。」

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Bella（左起）走出高以翔驟逝之痛，近日在中國雲南舉行婚禮。（組合照，翻攝自IG）

據出席友人透露，新郎對於這段安排完全支持，甚至是主動提議保留對高以翔的紀念，讓婚禮在幸福中也蘊含對舊愛的深刻追思。Bella在今年3月宣布婚訊，坦言正在籌備婚禮，如今終於實現夢想，獲得眾人祝福，展現堅強與重生的力量。

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