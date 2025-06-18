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最美前任大集合！高以翔前女友婚禮 王大陸、陳冠希舊愛都來了

Bella舉行婚禮，穿上美美婚紗。（翻攝自IG）Bella舉行婚禮，穿上美美婚紗。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕高以翔前女友「Bella」蘇湘涵今年3月宣布婚訊，前兩天舉辦婚禮，這幾天陸續有好友在社群分享婚禮現場點滴，但很有默契的是，全都遵守約定，未讓新郎的臉曝光，全都在照片或影片上後製處理，讓Bella老公保有隱私。

Bella和老公選在中國雲南大理舉辦婚禮，環境優美，現場賓客除了許多打扮亮麗的名媛，另外也出現「最美前任」大集合。

王大陸前女友蔡卓宜（左起）和游宇潼都去參加婚禮。（翻攝自IG）王大陸前女友蔡卓宜（左起）和游宇潼都去參加婚禮。（翻攝自IG）

陳冠希前女友洪文安（左）抽到捧花。（翻攝自IG）陳冠希前女友洪文安（左）抽到捧花。（翻攝自IG）

有「最美星二代」之稱的游鴻明女兒游宇潼也出席Bella的婚禮，直呼新娘注意好多細節，游宇潼分享的現場合照中，看到王大陸的馬來西亞前女友蔡卓宜，另外在抽捧花環節，幸運抽到捧花的則是陳冠希模特兒前女友洪文安，Bella分享抽捧花影片，還恭喜洪文安。

Bella（左）和老公被拱接吻。（翻攝自IG）Bella（左）和老公被拱接吻。（翻攝自IG）

談到捧花，有傳言Bella準備捧花時，把前男友高以翔生前喜歡的向日葵製成永生花加入其中，代表對高以翔的懷念，這點也獲得老公的貼心同意。

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