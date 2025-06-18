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「台灣感性」正夯 韓新人男團下週體驗寶島風情

CLOSE YOUR EYE將首次在台舉辦粉絲見面會。（和協整合行銷提供）CLOSE YOUR EYE將首次在台舉辦粉絲見面會。（和協整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新生代男團CLOSE YOUR EYE將在下週六首次登上「TICC」舉辦《CLOSER MOMENTS》亞洲巡迴見面會，成員們對這次造訪充滿期待。除了MINWOOK，其餘成員皆是寶島初體驗，迫不及待想和Closer（粉絲名）共度難忘時光。

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MINWOOK回憶曾造訪夜市，對芒果冰念念不忘：「平常不太喜歡芒果，但那次真的超級好吃。」JINGXIANG表示想親自走訪街頭，體驗夜市並和團員們一起喝珍珠奶茶。

CLOSE YOUR EYE將首次在台舉辦粉絲見面會。（和協整合行銷提供）CLOSE YOUR EYE將首次在台舉辦粉絲見面會。（和協整合行銷提供）

YEOJUN則套用時下流行的「台灣感性」字詞，表示：「我很喜歡感受每個地方獨特的氛圍，特別期待台灣那種感性的氣息。」SUNGMIN則因喜愛宮崎駿動畫，點名九份為朝聖地：「聽說是《神隱少女》的靈感來源之一，很想親自去看看。」

SEUNGHO則對美食躍躍欲試：「聽說道地料理非常好吃，也想了解當地粉絲的文化與應援方式。」KENSHIN直呼：「我超愛加了珍珠的飲料，這次一定要喝到正宗道地的珍奶！」

該團從JTBC選秀節目《PROJECT 7》誕生，團名象徵著不僅是用眼睛看，更能以耳朵感受的說服力音樂，並寄託著成為粉絲心中理想偶像的期許，主打歌《All My Poetry》MV在YouTube突破2400萬次觀看，橫掃《THE SHOW》、《MUSIC BANK》冠軍寶座。

CLOSE YOUR EYE首次粉絲見面會台北站將於6月28日在台北國際會議中心舉行，票價為5800、4800、3800元，在年代售票熱賣中，詳情可洽「和協整合行銷」官方臉書。

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