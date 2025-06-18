Jisoo未能合體安孝燮、李敏鎬 導演評價表現：非常滿意

韓國電影《全知讀者視角》申承浩（左起）、李敏鎬、NANA、導演金秉祐、蔡秀彬、安孝燮出席本片製作發表會。（采昌提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國大片《全知讀者視角》昨（17）在首爾宣傳，主演群之一的「BLACKPINK」成員Jisoo因世界巡演，無法出席，導演金秉祐仍特別點名讚賞：「我對她的表現非常滿意。」

《全知讀者視角》改編人氣同名網路小說和漫畫，講述平凡上班族「金獨子」與小說主角「劉眾赫」及夥伴們攜手奮戰，努力追尋心中的理想結局，由於作品中的壯闊世界觀與人性糾葛，被視為南韓史上頗具野心的改編。

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作為原作忠實讀者的導演金秉祐分享：「我們一邊努力維持作者的意圖與樂趣，一邊根據電影的敘事方式，進行必要的修改和重構。」

安孝燮（左）坦言演出壓力爆棚，李敏鎬相信觀眾會有感觸。（采昌提供）

電影集結兩大男神安孝燮與李敏鎬同台飆戲，首度擔任電影主演的安孝燮坦言：「說沒有壓力是騙人的，我必須盡可能地全力以赴，演繹金獨子這個角色。」他自爆片中有大量奔跑戲，打趣表示得來意外收穫：「我跑得更快了。」

時隔10年回歸大銀幕的李敏鎬飾演小說主角「劉眾赫」，他透露接演原因：「在這個個人化、孤立化傾向愈發明顯的現代社會，攜手克服逆境是當代人所需要的正能量，我相信本片一定會讓觀眾有所感觸。」

至於Jisoo在片中化身高中生，飾演崇拜劉眾赫，並視他為師父的「李智慧」，她以生動表現為全片增添活力；導演也特別點名：「我想找一位能吸引觀眾目光的演員，Jisoo一加入劇組，就展現極高的投入和熱誠，對她表現非常滿意。」

NANA出席本片製作發表會，透露未來更想嘗試當女打仔。（采昌提供）

長腿美女NANA在片中化身被獨子搭救，進而為正義而戰的「鄭熙媛」一角，是她首度接演動作戲；NANA說：「我一直想拍真正的動作片，這次總算如願，這次用身體表演讓我特別投入，也更想成為一名動作演員。」《全知讀者視角》將在7月23日全台上映。

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