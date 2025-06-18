晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳天仁控健身教練性騷 憶事發：不是每個地方都有監視器

陳天仁被性騷後更小心和異性相處距離。（翻攝自YouTube）陳天仁被性騷後更小心和異性相處距離。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳天仁近日上節目指控遭健身教練性騷擾，對方不僅對她「抓奶、抓下體」，事後還透過訊息頻繁騷擾，讓她感到極大壓力。事後揭露該名蔣姓教練是知名健身房「300壯士」的前營運長，引發熱議。

相關新聞：遭踢爆性騷陳天仁 前300壯士營運長喊冤：不實指控

蔣姓教練隨後於Instagram限時動態否認性騷擾指控，聲稱自己從未做出不當行為。同時，健身網紅「豪哥」今也在YouTube頻道中邀請陳天仁現身說法，進一步揭露整起事件。

陳天仁YouTube頻道表示，當時她真心把蔣男當朋友，對方提議「去車上講心事」，她也未多想，回想起來才警覺到，「不是每個地方都有監視器」，感嘆：「現在知道談心事還是去咖啡廳比較好。」

陳天仁（左）和網紅豪哥都與蔣姓健身教練認識。（翻攝自YouTube）陳天仁（左）和網紅豪哥都與蔣姓健身教練認識。（翻攝自YouTube）

她坦言，經歷性騷擾後開始無法再信任男性，與人互動會保持距離，「擔心把對方當哥兒們，結果卻被伸狼爪。」

談到為何選擇公開此事，陳天仁說：「這是我真實發生的故事，為什麼不能講？只是之前不敢講，怕新聞報出來會造成二度傷害。」

她無奈指出，性騷事件後加害者往往不會第一時間道歉，反而講出許多不實言論，讓受害者更痛苦。

陳天仁（左）被性騷卻陷入自我懷疑，豪哥在旁寬慰她。（翻攝自YouTube）陳天仁（左）被性騷卻陷入自我懷疑，豪哥在旁寬慰她。（翻攝自YouTube）

她也還原蔣男在看到新聞後的反應，對方不僅沒有道歉，反而來訊指責：「我們這麼多年交情，妳這樣對我，很傷心。」讓她當場傻眼，忍不住反控：「我把你當家人信任這麼久，你這樣碰我，我也很難過！她最後補充，對方甚至不給她情緒緩衝的時間，直接打電話過來，讓她光看到來電就覺得非常不舒服。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中