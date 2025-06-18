陳天仁控健身教練性騷 憶事發：不是每個地方都有監視器

陳天仁被性騷後更小心和異性相處距離。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳天仁近日上節目指控遭健身教練性騷擾，對方不僅對她「抓奶、抓下體」，事後還透過訊息頻繁騷擾，讓她感到極大壓力。事後揭露該名蔣姓教練是知名健身房「300壯士」的前營運長，引發熱議。

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蔣姓教練隨後於Instagram限時動態否認性騷擾指控，聲稱自己從未做出不當行為。同時，健身網紅「豪哥」今也在YouTube頻道中邀請陳天仁現身說法，進一步揭露整起事件。

陳天仁YouTube頻道表示，當時她真心把蔣男當朋友，對方提議「去車上講心事」，她也未多想，回想起來才警覺到，「不是每個地方都有監視器」，感嘆：「現在知道談心事還是去咖啡廳比較好。」

陳天仁（左）和網紅豪哥都與蔣姓健身教練認識。（翻攝自YouTube）

她坦言，經歷性騷擾後開始無法再信任男性，與人互動會保持距離，「擔心把對方當哥兒們，結果卻被伸狼爪。」

談到為何選擇公開此事，陳天仁說：「這是我真實發生的故事，為什麼不能講？只是之前不敢講，怕新聞報出來會造成二度傷害。」

她無奈指出，性騷事件後加害者往往不會第一時間道歉，反而講出許多不實言論，讓受害者更痛苦。

陳天仁（左）被性騷卻陷入自我懷疑，豪哥在旁寬慰她。（翻攝自YouTube）

她也還原蔣男在看到新聞後的反應，對方不僅沒有道歉，反而來訊指責：「我們這麼多年交情，妳這樣對我，很傷心。」讓她當場傻眼，忍不住反控：「我把你當家人信任這麼久，你這樣碰我，我也很難過！她最後補充，對方甚至不給她情緒緩衝的時間，直接打電話過來，讓她光看到來電就覺得非常不舒服。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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