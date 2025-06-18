張菲愛媳遭瞎爆「生娃領百萬紅包」 翁馨儀親揭真相：1個非親生

翁馨儀（右起）2013年嫁給張少懷，結婚逾12年仍遭誤爆「生子女領公公張菲百萬紅包」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕翁馨儀2013年閃嫁綜藝天王張菲次子張少懷，育有一子一女，時常在社群分享家庭生活，展現溫柔媳婦與媽媽形象；不過，翁馨儀今（18日）卻遭週刊爆料綜藝大佬財產分配內幕時，指她「生完兩個女兒又剖腹產一子」，並稱她產後收到公公張菲包的百萬紅包寵愛。對此，翁馨儀親上火線澄清，點出關鍵錯誤。

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翁馨儀稍早在限動中截圖報導內容，並曬出愛犬女兒「瑪麗」的照片幽默回應，「我確實有兩個女兒，但一個不是我生的。」意指週刊誤將狗女兒也算進來，搞烏龍認定她生了2女1子，這讓她無奈表示「人家我都生完10年了～沒有我的事了吧！」語帶幽默也有些微怒氣。

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其實，翁馨儀自20歲嫁給張少懷後，曾屢遭酸民質疑「為錢嫁人」。她過去曾公開駁斥外界謠言，強調娘家不僅不缺錢，自己更是獨生女，與父親關係親密，不需要靠婚姻討生活。翁馨儀也直言從未伸手跟老公拿零用錢，認為整天想從長輩手中拿錢的晚輩「遜到爆」，此番再被提及「百萬紅包」傳言，也讓她再度強調，生活靠自己，不必靠名氣和傳承。

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