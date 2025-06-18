（專題）韓帥歐巴性醜聞遭退團 盤點5大「豬隊友」他下場最慘

文泰一（左起）、崔鍾訓、周鶴年、李宗泫、黃旭熙通通因性醜聞案，退出演藝圈。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／專題報導〕韓國歐巴活躍舞台，應是粉絲追星典範，然而部分成員行為不檢，遭公司退團、開除，相關醜聞引發熱議；以下盤點5位因「性醜聞」淪為人人喊打的男團成員，其中李宗泫、崔鍾訓還是大咖團體出身，惡劣程度全值五顆星（滿分）。

今爆出NCT成員文泰一撿屍性侵遭逮，首次開庭坦承罪行，恐遭求處判刑7年，可說是5位歐巴中懲罰最重，另外像是FTIsland崔鍾訓被關5年，此後消失在演藝圈，明星光環消失，同樣讓人不勝唏噓。

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文泰一。（翻攝自Naver）

文泰一

★時間/事件：2024年6月和另兩名男子涉嫌性侵酒醉女性。

★退團：2024年10月15日，遭SM娛樂正式解約。

韓團NCT成員文泰一因與朋友撿屍酒醉女一事，涉「特殊強姦罪」，當下雖然立刻遭經紀公司SM娛樂切割，但遲遲未聲明是否已經與其解約，沉寂近2個半月後才宣布解約，並向大眾致歉。

文泰一涉性侵案後，沒想到竟在犯罪隔天，也就是6月14日他的生日當天，被眼尖網友發現竟若無其事開直播和粉絲互動，看來毫無悔意；今該案首次開庭受審，文泰一坦承罪行，遭檢方提出7年有期徒刑的量刑請求，限制10年內不得從事與兒童、青少年相關職業。

SM娛樂意識到事件嚴重性，決定無法讓文泰一繼續參與NCT活動，因此在去年10月決定解除專屬合約，表示「曾是本公司藝人的泰一，造成大家的困擾，我們再次表示歉意」。

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周鶴年。（翻攝自Naver）

周鶴年

★時間/事件：2025年5月被日媒《週刊文春》掌握私會明日花綺羅。

★退團：2025年6月18日，遭One Hundred Label正式解約。

韓媒《News 1》獨家揭露，周鶴年5月爆出在東京密會日本前AV女演員明日花綺羅，目擊者稱兩人摟摟抱抱，女方還將下巴輕靠到周鶴年身上，行為頗為親密，私生活惹議。

經紀公司發聲明，表示得知周鶴年捲入私生活爭議，因嚴肅看待此事件重要性，明確得知難以維持信任關係，最終決定周鶴年退出組合並解除其專屬合約。

周鶴年曾於2017年參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季獲第19名，同年12月以THE BOYZ出道，2022年也跨足參演電影《首爾怪談》，沒想到偶像人生短短8年，因私生活爭議就先劃下句點。

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黃旭熙。（翻攝自X）

黃旭熙

★時間/事件：2021年8月24日，遭前女友匿名爆料「開房間要女生出錢」，還爆出劈腿睡粉絲、無套上床。

★退團：2023年5月SM娛樂發出公告，宣布Lucas將退團。

「Lucas」黃旭熙原是當紅男團NCT成員，沒想到連環爆出劈腿睡粉絲、無套上床、要求粉絲送名牌、罵同團隊友靠臉沒實力等，後來發手寫信，承認桃色風波。

Lucas為港泰混血，五官深邃帥氣，183公分修長身材，原本人氣很高，但因接連爆醜聞，只好手寫信表示，「對不起，讓大家失望了，向隊友、公司工作人員、合作廠商和綜藝節目道歉，即刻中斷所有演藝活動。」

沉寂約1年8個月，前年5月被所屬的SM娛樂發出公告，宣布Lucas將退團，繼續進行個人活動；公告中指出，經過公司與Lucas的慎重討論後，Lucas決定退出NCT以及威神V，繼續進行個人活動。

李宗泫。（翻攝自X）

李宗泫

★時間/事件：2019年3月捲入歌手鄭俊英「淫魔群組」事件、炫耀性經驗、物化女性。

★退團：2019年8月28日，遭FNC娛樂發表公告，宣布退出CNBLUE。

引發軒然大波的鄭俊英「淫魔群組」事件，李宗泫成了第5位被公開的群組成員，當時爆出他在群組炫耀性經驗，大言不慚表示，「快介紹女人給我」、「可以玩玩的更好」等物化、羞辱女性的言論，令人咋舌。

李宗炫和鄭俊英在團體跟個人的對話相當鹹濕，像是提到「我昨天和00那個了」、「沒有又年輕又漂亮的X嗎?」花美男歐巴形象瞬間崩壞。

李宗泫除了原是夯團CNBLUE的吉他手，也曾跨足戲劇演出，在《那個男人吳秀》扮高冷男，戲中大玩曖昧情，吃醋、欲擒故縱樣樣來，自爆在戀愛中是「直進男」，對比私下醜陋的他，十分諷刺。

崔鍾訓。（翻攝自X）

崔鍾訓

★時間/事件：2019年3月捲淫片群組，爆拍不法影片，甚至下藥性侵女子。

★退團：2019年3月14日遭公司宣布從FTIsland退出。

崔鍾訓捲入鄭俊英「淫片群組」事件，曾涉拍攝不法影片，遭追加涉嫌違反「性暴力處罰法」罪名立案調查，之後再被踢爆下藥性侵女子。A女聲稱事情發生在2012年，當時遭到他在酒裡下藥，之後便失去意識被性侵。

A女表示崔鍾訓在酒裡下了會失去意識的藥物「GHB」，看到鄭俊英事件爆出後，才敢出面揭發崔鍾訓惡行。

崔鍾訓因涉嫌集體性侵、偷拍、散布性愛片等罪遭起訴，遭首爾中央地方法院宣判，被判有期徒刑5年，且接受80小時的性暴力防治課程、5年內禁止從事與兒童與青少年有關工作。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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