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父女地震驚魂爆紅！爸淡定狂飆金句「金曲歌后曹雅雯也淪陷」

Debbie與父親文浩的互動超有愛，就連金曲歌后曹雅雯也淪陷成為粉絲。（Debbie提供）Debbie與父親文浩的互動超有愛，就連金曲歌后曹雅雯也淪陷成為粉絲。（Debbie提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「孝女網紅」Debbie時常分享日常點滴，尤其是與父親的2人生活最引人矚目，沒想到平時無所畏懼、搞怪大膽的她，卻被上週突如其來的地震嚇到瘋狂尖叫，害怕直喊「很大很大！」父親見狀則立刻伸出「安撫之手」示意她緊握，給足安全感之際也飆出金句，互動搞笑又溫馨，父女2人的互動不僅溫暖許多人的心，就連「金曲歌后」曹雅雯也淪陷成為粉絲。

Debbie時常分享與父親文浩的溫馨日常，她今（18日）釋出最新影片「爸氣A父親」記錄上週地震當下，畫面中的她被嚇到驚聲尖叫，狂喊「很大很大！」、「可怕耶！」最讓人感動的，莫過於父親文浩的淡定應對，不僅伸出手安撫女兒給予足夠的安全感，還一連吐出金句直言「免驚啦！生又何喜、死又何懼，何必懼怕！」一番看透生死的大師級語錄，瞬間鎮定了在場氣氛。

Debbie與父親之間的情感令許多網友深感動容，紛紛動情表示，「總是給滿安全感的老爸！」、「有大師在，一切都如夢幻泡影」、「聽完爸爸的話感覺好像真的無所懼了。」、「文浩已看透人生了」、「爸氣外露」、「文浩叔伸手給妳抓的那一刻，好暖男的感覺啊！」不僅如此，父女2人私下逗趣又有愛的互動，就連同為孝順女兒的「金曲歌后」曹雅雯也成為粉絲，相當感人。

Debbie授權提供影片：

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