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娛樂 最新消息

檸檬發功怒喊「拍什麼拍！」 阿翔、楊繡惠嚇到臉歪

左起檸檬、籃籃、楊繡惠、阿翔、秀秀子、職人。（民視提供）左起檸檬、籃籃、楊繡惠、阿翔、秀秀子、職人。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》本週來到有「糖都」之稱的雲林虎尾，主持人阿翔、籃籃與楊繡惠帶領觀眾深入在地文化，體驗「虎尾三香」的特色行程。節目一開場，三人漫步虎尾車站，氣氛輕鬆愉快，來賓檸檬與秀秀子更身穿老虎配件火辣開跳，讓現場瞬間熱力四射。楊繡惠見狀忍不住大灑鈔票，沒想到秀秀子竟用腳踩住紙鈔，兩人險些上演「搶鈔戲碼」，笑翻全場。

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主持人阿翔、籃籃與楊繡惠帶領來賓檸檬、秀秀子體驗「虎尾三香」的特色行程。（民視提供）主持人阿翔、籃籃與楊繡惠帶領來賓檸檬、秀秀子體驗「虎尾三香」的特色行程。（民視提供）

節目第一香帶領觀眾走進米粉工廠，老闆吳全斌介紹他們採用有機糙米以專利技術製作天然米粉，不僅吃得健康，也保有米香原味。主持群與來賓親自體驗摔打米粉過程，吳全斌解釋，這是為了逼出水分、增加米粉口感。阿翔突發奇想，建議大家邊想生氣的事邊摔，既能用力也能釋放情緒。檸檬馬上「發功」，一邊摔一邊大喊：「拍什麼拍啦！跟什麼跟啦！」力道之猛嚇得眾人後退，滿背都是米粉，笑聲此起彼落。籃籃則提醒大家要善待食物，「如果一直發洩，吃的人會吸到負能量。」因此大家決定由秀秀子安撫被摔的米粉，兩人一搭一唱，逗趣互動讓現場笑聲不斷。

檸檬發功一邊摔一邊大喊。（民視提供）檸檬發功一邊摔一邊大喊。（民視提供）

接著老闆說要「帶大家去整形」，籃籃立刻無厘頭開玩笑說：「阿翔最近很需要，他笑起來都有魚尾紋了！」原來是要將米粉秤重並折成固定形狀，限時5秒完成一把。大家為了爭取品嚐米粉大餐的機會展開競賽，沒想到籃籃偷吃步，最後竟沒能吃到。正當大家邊吃邊討論米粉口感時，籃籃竟半路攔粉，爬上椅子偷吃阿翔筷子上的米粉，眾人驚呼：「這裡怎麼有猴子啦！」

第二香來到雲林著名的洋桔梗花田，老闆娘娟姊介紹這裡擁有全台最多洋桔梗品種，也是外銷全世界的重要產地。洋桔梗又稱「未來玫瑰」，因為它沒有刺，深受喜愛。籃籃搶答花語知識，表示白色代表純潔不變的愛，紫色象徵氣質。阿翔聽完指著楊繡惠調侃：「難怪你喜歡紫色，因為你沒有嘛～」氣得她當場反擊，唸起泰戈爾的詩句。隨後大家開心採花、製作屬於自己的花束，秀秀子還即興跳起芭蕾舞，場面唯美又充滿童趣。

最後一香來到全台唯一的米釀威士忌酒廠。提到品酒，籃籃笑說老闆今天遇到行家，因為繡惠姐平常「沒有50度的酒是不喝的」。楊繡惠則拿起40度威士忌笑說：「這種酒一般我是拿來漱口啦！」逗得全場爆笑。實際品嚐後她卻大讚：「這酒雖然沒摻水，卻完全不會灼喉，順口極了。」隨後眾人前往酒窖體驗搬運酒桶，阿翔、籃籃與楊繡惠三人手忙腳亂被嫌棄，改由檸檬與秀秀子合力滾桶，畫面充滿粉紅氣息。籃籃還爬上木桶敲下木塞，全體合力完成裝桶作業，順利入酒。

節目最後進入推廣代表評選環節，雖然大家酒意微醺，但發言依舊精彩，妙語如珠讓評審驚艷不已，為這趟歡笑不斷、內容豐富的虎尾之旅劃下完美句點。

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