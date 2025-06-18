與蔡依林私密團體「五人組」額滿了 蔡健雅洩最新感情進度

蔡健雅今年金曲獎將角逐五度稱后。（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」蔡健雅今年金曲獎將角逐五度稱后，又將再度對上魏如萱，魏如萱日前受訪時，直呼上一次輸給蔡健雅，就是因為蔡健雅帶了「超級幸運物」媽媽出席，求她這次別帶再帶媽媽，蔡健雅笑說：「我不知道誒，我不用想，她自己會來。」

蔡健雅和「Jolin」蔡依林是閨密，她們有一個「五人組」，不時在社群分享聚會照，平常都是誰「主揪」？她透露不一定，看大家的行程，見面的頻率一個月至三個月不等，被問到要如何「入會」？蔡健雅打趣說額滿了。

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Jolin即將推出暌違六年的新專輯，以七宗罪為概念，探討人類不同面向的慾望，蔡健雅說：「我們都在這個階段，先關掉外面的聲音往內走了。」至於有沒有犯過七宗罪？她則說：「 那些我都清理掉了。」還打趣：「所以我應該要去成仙了。」

蔡健雅今年金曲獎將角逐五度稱后。（記者張釔泠攝）

被問到還會不會想談戀愛？她坦承目前沒有太想，覺得自己該談的、各式各樣的戀愛都談過了，也包含「 姐弟戀」在內，「我想提倡單身女子可以完整自己，過自己想過的生活，賺得夠也花得夠 。」

蔡健雅今年金曲獎將角逐五度稱后。（記者張釔泠攝）

剛滿50歲的她還想去探索各種新奇的的事物，若是有一天真的出現了新的緣分，她希望是接受她的人，而不是要求她改變的人，「我還想當一個好的模範生，想想我們在這個階段還可以做什麼。不要因為數字（年齡）而覺得會怎麼樣，希望可以打破大家對數字的觀念。」更大力推廣這兩年迷上的體操，「該流行的都流行過了，現在很適合新的運動，就是體操。」

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