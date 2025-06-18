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娛樂 最新消息

李怡貞譙爆陳沂 法庭筆戰升級狠嗆「裝瘋賣笑、亂講一通」

陳沂（左）與李怡貞對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）陳沂（左）與李怡貞對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅律師李怡貞與網紅陳沂的官司持續延燒，李怡貞今（18日）在社群平台發文開火，怒斥陳沂在庭後受訪時「加油添醋、亂講一通」，強調自己在庭上僅冷冷回應「貶損我律師的聲譽」，並未多言。李怡貞指控陳沂扭曲事實，刻意誤導輿論，甚至連外型、髮型都要大作文章，讓她忍不住發文反擊。

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李怡貞指出，陳沂開庭期間情緒失控，「我是不知道妳開一個刑事庭要這麼崩潰」，還諷刺她不敢請律師是「沒律師要」，且面對法官詢問學歷、經歷與經濟狀況也不敢作答。李怡貞更譏諷陳沂在記者面前「裝瘋賣笑」，自稱會造成世界大亂，笑稱「有夠抬舉我」。

李怡貞也提及陳沂業配收入問題，在庭上以「忘了」回應，對此她毫不留情開酸，「全身上下加起來都比判賠金額還少。」雖然自己不想拿「韭菜的髒錢」，但為了成就陳沂「被告7億」的心願，只好提出百萬求償。

李怡貞文末直言，陳沂為了各種話題、照片逞強剪髮，還把她拿來炒作，她對此強調，「身體髮膚受之父母」，語氣看似關心實則火力全開，整篇發文充滿火藥味與嗆辣情緒。雙方糾葛未解，這場「女網紅vs.女律師」的筆戰與法戰看來仍將持續延燒。

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