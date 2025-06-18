Jennie怒告「冒牌父親」編造私生活 法院最新判決結果出爐

Jennie在全球具有超高人氣，私生活也因此備受外界關注。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK成員Jennie先前遇上離譜行徑，竟有人冒充她的親生爸爸，還出書大談「父女之情」，讓粉絲全看傻眼。Jennie不忍決定喊告，捍衛自己與家人的權利，而法院也在近日給出最終判決，停止這場荒唐的鬧劇。

事件起因是一名男子（被告）自稱是Jennie的父親，不但偽造Jennie的私生活，還另外出版一本AI小說，而書中直接使用Jennie的名字與公司「ODD ATELIER」的標誌，甚至在序言寫上「Jennie是我的女兒」，誇張程度堪比狗血劇情，因Jennie從未公開提過自己的親生父親，所以消息傳出後，也立刻引起粉絲熱議。Jennie與所屬公司於去年底火速提告，強調與該男子毫無關係，並呼籲大家不要購買或傳播書籍相關內容。

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根據韓媒《Woman Sense》今（18）日的報導，最終判決已在5月9日出爐，法院認定被告的說詞完全經過捏造，同時要求他與出版社回收書籍、清除所有相關貼文與社群大頭貼，未來也不得在媒體或社群提到Jennie。

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此外，法院也強調，除了被告的單方面言論外，並無任何證據支持他與Jennie有親屬關係，判定他的所作所為已構成名譽侵害，訴訟費用也全由被告自行負擔。這場鬧劇雖然荒唐，但幸虧Jennie最終以法律手段成功維護自身權益。

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