情色教主雪碧整過頭出事了 後悔苦勸粉絲：要聽醫生的

雪碧先前因提眼肌過高導致眼睛閉不起來，更因此角膜潰瘍，令她苦不堪言。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「情色教主」雪碧先前因提眼肌過高導致眼睛閉不起來，不僅眼睛乾澀，甚至還因此角膜潰瘍，每天都痛到撕心裂肺，需仰賴眼罩才能入睡。雪碧今（18）日在Threads發文開心分享，在經歷8個月的療程後，病情終於有所改善。

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雪碧在經歷8個月的療程後，病情終於有所改善。（翻攝自Threads）

雪碧今（18）日開心發文，「太棒了，從以前的提眼肌過高、大小眼、閉不起眼睛，已經治療7-8個月了...到現在終於已經可以點個藥水就好，不用眼罩睡覺了。現在大小眼也改善很多，那陣子一直張開眼睛，導致乾眼症、角膜潰瘍、角膜破皮，每次要睡覺時，撕心裂肺的痛真是可怕。」文末雪碧也呼籲想在眼睛動刀的粉絲，提眼肌千萬不要提太高，也不要只提一隻眼睛，要聽醫生的。

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