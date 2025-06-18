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小布熟男魅力炸街嗨翻！《F1電影》影評解禁「好看到忘記呼吸」

布萊德彼特主演《F1電影》全球媒體影評全面解禁大獲好評。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演《F1電影》全球媒體影評全面解禁大獲好評。（華納兄弟提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由不老男神「小布」布萊德彼特接棒「阿湯哥」湯姆克魯斯，與《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基攜手打造的全新動作鉅片《F1電影》，今（18）日全球媒體影評全面解禁，不僅爛番茄影評網開盤獲得85%新鮮度，更獲讚「好看到讓人差點忘記呼吸」、高潮迭起的比賽場面更讓人激動直呼：「最後一場比賽直接封神！」

《F1電影》結合地表速度最快的運動賽事「一級方程式」，為觀眾獻上一場專屬大銀幕的極速震撼體驗，即便是平時不關注賽車的觀眾，也能從中獲得滿滿快感。電影今天在台舉辦試片，同樣博得一致好評。

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布萊德彼特主演《F1電影》大方展現好身材。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演《F1電影》大方展現好身材。（華納兄弟提供）

現年61歲的小布在片中飾演睽違30年重返一級方程式賽道的退役車手。為呈現真實感，他堅持不用替身，親自上陣駕駛，體能成為最大挑戰。在時速300公里、每個彎道都帶來五倍重力的極限壓力下，完全比照現役車手標準，按表操課進行核心肌群與心肺訓練，並透過最大攝氧量測試（VO2 max）監控表現。

小布不僅憑藉強悍腹肌對抗G力，還在最新劇照中展現炸裂胸肌與二頭肌，氣勢宛如賽道猛獸，被媒體封為「大銀幕師奶殺手」，再次以熟男魅力擄獲全球觀眾的心，戲外則帶著女友伊妮絲德拉夢一同出席首映，幾乎全程牽著對方的手，放閃閃不停。

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而為了打造超越《捍衛戰士：獨行俠》的極致觀影體驗，劇組更突破影壇技術極限，開創全新IMAX拍攝技術。金獎製片傑瑞布洛克海默透露：「全世界只有20位F1賽車手，但IMAX能讓一般人也能親身感受他們的世界。」劇組為此打造出影史最輕量、具移動性能的IMAX攝影機，首次實現在車速高達300公里的F1賽車上直接拍攝。導演柯辛斯基也興奮表示：「我們拍到的是轉播從未呈現過的視角，觀眾將能沉浸式體驗車手獨一無二的視野與壓力。」

布萊德彼特（左）牽著女友伊妮絲德拉夢一同出席《F1電影》首映。（華納兄弟提供）布萊德彼特（左）牽著女友伊妮絲德拉夢一同出席《F1電影》首映。（華納兄弟提供）

電影劇情聚焦小布飾演、曾被譽為「最強遺珠」的車手桑尼海耶斯，他30年前曾是備受矚目的F1新星，卻因一場意外跌落谷底。直到哈維爾巴登飾演的昔日隊友、如今身為面臨解散危機的車隊老闆魯本現身，給了他重返賽道、拯救車隊的最後機會。一場關於速度、救贖與榮耀的極限賽事，就此展開。

《F1電影》將於6月25日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X 等版本同步在台上映，各大影城現正預售中。

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